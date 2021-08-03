قيس سعيد يتسلم رسالة الرئيس السيسى من سامح شكرى.. ويجدد شكره لمصر قيادة وشعبًا

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، حملها إليه شفهيًا وزير الخارجية سامح شكري.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، منذ قليل، عن استقبال الرئيس التونسي لسامح شكري، في مقر الرئاسة.

وجدد الرئيس التونسي خلال اللقاء شكره لمصر، قيادة وشعبًا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس.

كما أكد "سعيد" حرصه على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشددًا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.