محافظ الفيوم يُكرم النماذج المتميزة بفرع هيئة الإسعاف

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من النماذج المتميزة بفرع هيئة الإسعاف بالفيوم، لجهودهم المبذولة في مجابهة جائحة كورونا، وتفانيهم وأمانتهم في العمل خلال الفترة الماضية.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المصالح الخدمية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتكريم المتميزين من فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لجهودهم الدؤوبة خلال الفترة الماضية، مشيراً أن هذا التكريم يمثل تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مثمناً دورهم في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

وأوضح المحافظ، أن هذا التكريم لا يوفيهم حقهم، وإنما هو رسالة لهم جميعاً أننا معهم ونعلم جيداً حجم المسئولية التي يحملونها على عاتقهم خلال عملهم، مضيفاً أن فريق الإسعاف يعد ركيزة أساسية ضمن فريق عمل المحافظة لمجابهة الأزمات والمشكلات الطارئة.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

كما وجه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الشكر لفرع هيئة الإسعاف على استجابتها الفورية لإحدى الحالات الإنسانية ونقل إحدى الطالبات من منزلها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة وإعادتها إلى منزلها مرة أخرى، وذلك طوال فترة الامتحانات.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

فيما أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المكرمين هم المسعف محمد سمير عبد الحميد، والسائق محمود محمد علي، بوحدة تمركز جرفس بمركز سنورس، وذلك لنقلهما مصاباً في حادث بطريق القاهرة الفيوم أمام قرية رحيم، وبحوزته مبلغ ثمانين ألف جنيه، وتسليمهما الأمانات إلى أهلية المصاب، كما تم تكريم كل من مساعد أخصائي مجدي محمد مكاوي، والسائق بكري عبد العظيم اسماعيل، بوحدة إسعاف أبشواي، لجهودهما في نقل حالة طعن مواطن برقبته بمقوار من الخلف، ونقله بطريقة آمنة.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

وأضاف أن التكريم شمل، كلا من مساعد أخصائي علي مختار السيد، والسائق محمود سلامه أبوزيد بوحدة تمركز الشاطئ على ساحل بحيرة قارون، لجهودهما في نقل حالة أم في مرحلة الولادة، وولادة الطفل داخل سيارة الإسعاف، والحفاظ على حياة الطفل والأم.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

كما تم تكريم فنيي الأكسجين بفرع هيئة الإسعاف الرئيسي بالمحافظة، وهما عباس عبد الله عباس، ووجدي رضا رمزي شحاتة، لتوفيرهما الأكسجين المطلوب بصفة مستمرة ومنتظمة، أثناء جائحة كورونا للإسعاف وبعض المستشفيات بالمحافظة، وكذلك تكريم مشرف المحافظة شعبان عويس حمودة لجهوده في العمل خلال الفترة الماضية.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

وفي نهاية التكريم، أهدى مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية درع فرع الهيئة لمحافظ الفيوم، ونائبه، تقديراً لجهودهما ودعمهما المستمر لفرع الإسعاف بالمحافظة.

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة

محافظ الفيوم يُكرم نماذج الإسعاف المتميزة