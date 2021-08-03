«تنت» وكريم اساس مناسب.. 6 نصائح للحصول على مكياج طبيعي جميل

تسعى كثيرات من البنات إلى اعتماد صيحة المكياج بدون مكياج، لإبراز ميزات وجمال شكلها بطريقة طبيعية، وباستخدام عدد قليل من المنتجات، بدرجات ألوان معتدلة، ويقدم موقع brightside عدة نصائح للحصول على مكياج طبيعي دون الحاجة إلى أدوات خاصة للحصول على نتائج أفضل.

حافظي على بشرتك رطبة:

إذا كنتي ترغبي في الحصول على مظهر طبيعي وجميل ، حتى عند وضع بعض المكياج ، يجب اكتشاف ما هي احتياجات بشرة الوجه هل تعانين من بشرة باهتة؟ هل هي جافة أم دهنية؟ هل لديك بشرة مختلطة؟ يجب الحفاظ على رطوبة البشرة في جميع الأوقات باستخدام كريم مصمم خصيصًا لنوع بشرتك والاهتمام بنفسك من الداخل وليس فقط من الخارج للحصول على بشرة رطبة جيدًا يجب شرب الكثير من الماء.

اختيار كريم أساس يشبه لون البشرة:

في بعض الأحيان ، قد يختار بعض الأشخاص لونًا غير مناسب لبشرتهم. عند القيام بذلك ، يمكن ملاحظة طبقة الأساس بسهولة، كريم الأساس لا ينبغي أن يغير لون بشرتك، وللتأكد من أنك تستخدمين كريم الأساس بالطريقة الصحيحة ، فإن أول شيء يجب عليكي فعله هو التوقف عن اختباره على يدك قبل شرائه. بدلاً من ذلك يمكنك أيضًا اختباره على الوجه مباشرة هل يختفي أو يمتزج مع لون البشرة، فهو اللون الصحيح وتجنب كريمات الأساس ذات الصبغات الوردية لأنها تبدو أقل طبيعية.

ضعى خافي العيوب بشكل صحيح:

عندما يكون لديك هالات سوداء يمكن استخدام كونسيلر وردي أو خوخي لتفتيحها قليلاً يوضع بشكل الطبطبة تحت العيون.

ضعي أحمر خدود وردي سائل “تنت”:

صنع هذا المستحضر خصيصًا لإضافة توهج طبيعي إلى الوجه يساعد في الحصول على مظهر طبيعي للاستخدام اليومي.

استخدام “تنت” على الشفاتيين:

يمكن استخدام التنت اعلى الشفاتين بهذه الطريقة ستحصلين على المظهر الطبيعي الذي تبحثين عنه.

اعتمد نظام غذائي صحي:

يجب التأكد من الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والملح الزائد والسكر والدقيق الأبيض والمشروبات الغازية.