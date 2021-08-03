وزيرة البيئة تعلن تركيب محطة رصد للضوضاء ببنى سويف

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، بالتعاون مع جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظة بنى سويف والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء، ليصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء ٣٧ محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تقوم بمراجعة وتعديل المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وذلك من خلال تقييم ورصد مستويات الضوضاء في مختلف المناطق وإمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها فى إقامة أى مشروعات قومية، مثل الطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية،بالاضافة الى بحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وكانت أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه استنادًا إلى التقارير الصادرة عن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة، ومن خلال منظومة ‏الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، فقد تلاحظ انخفاض ‏مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية، حيث الهدوء النسبي للرياح مع التهوية ‏الرأسية السيئة، وساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية المختلفة خاصة خلال ‏ساعات الصباح الباكر، ومع دخول ساعات الليل.

وأضافت الوزيرة، في بيان، أمس الاثنين، أنه من المتوقع استمرار هذه الحالة خلال الـ48 ساعة القادمة؛ ليبدأ التحسن التدريجي بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين ‏متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى ‏‏19808، أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.