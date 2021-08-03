الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتابع إجراءات نقل مواقف المحافظات إلى «شطا الجديد»

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إجراءات نقل مواقف سيارات الأجرة لمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس"، من طريق الدكتور على مصطفى مشرفة إلى الموقف الجديد بشطا والذي تم افتتاحه مؤخرًا.

جاء ذلك خلال الزيارة التى أجرتها عوض اليوم بمرافقة اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، لموقعي النقل بطريق الدكتور مشرفة والموقف بشطا، وذلك بعد التنويه عن موعد التنفيذ منذ الأسبوع الماضي.

وأكدت "المحافظ" على سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتلك الخطة ونقل موقف الشعراء إلى محطة شرق الدلتا بالجهة المقابلة من الطريق، لاستكمال عملية التطوير التي تجري بالمنطقة وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بنقل المواقف خارج الكتلة السكنية، كما وجهت برفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة بالمنطقة.

وخلال زيارتها لموقف سيارات الأجرة بشطا،، اطمئنت "الدكتورة منال عوض" على جاهزية قسمى الإدارة والأمن به ومنظومة المراقبة، حيث أكدت على زيادة عدد كاميرات المراقبة لأحكام الرقابة على الموقف وزيادة عدد المقاعد وإلزام سيارات خط سرفيس شطا بخط السير بدءًا من ميدان أبوالوفا حتى موقف مدينة دمياط للأثاث، كما تواصلت مع السائقين، حيث أكدت أن المحافظة على إنشاء موقف حضارى يشتمل على كافة الخدمات.

وفي سياق أخر، قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس الإثنين، بزيارة تفقدية إلى موقع مشروع تطوير عواصم المحافظات الذى يجرى تنفيذه بمدينة رأس البر من خلال صندوق التنمية الحضرية وبمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن المشروع القومى الذى تنفذه الدولة بمحافظات الجمهورية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات.

دمياط محافظة دمياط منال عوض راس البر محافظ دمياط

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وائل لطفي

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