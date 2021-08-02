الأمن يفحص منشور واقعة التعدى على طفل من ذوى القدرات

تفحص الجهات المختصة منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لواقعة التعدي بالضرب على طفل معاق ذهنيًا داخل سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالتجمع.

وفي وقت سابق، تداول رواد "فيسبوك"، منشورًا لسيدة تدعى يسرا كتبت: “أنا مش عارفة أكتب فين وعلى إنهي جروب ولا أعمل إيه أنا متلخبطة، من ساعة ما شوفت العربية دي الصبح على الدائري ناحية التجمع والسواق اللي فيها بيضرب ولد ذوي احتياجات خاصة - معاق ذهنيًا وجسمانيًا- راكب معاه في العربية وأنا هتجنن".

وأضافت، في المنشور: "قعدت أزنق عليه بالعربية وأضرب كلاكسات كتير ولقيت عربية تانية فيها راجل محترم شاف نفس المنظر اللي أنا شوفته كسر عليه بالعربية وفتح الشباك، وزعق قاله إنت بتضربه ليه وإنت تقربله ليه والراجل اتوتر وقاله مضربتوش".

وتابعت: "المنظر كان صعب وهو سايق بيلف يضربه جامد وحبيبي غلبان قاعد ورا لا حول له ولا قوة، يارب أهل الولد يشوفوا البوست ورقم العربية اللي معرفتش أعمل حاجة غير إني أصورها".

وأضافت: "ارحموا ولادكم من السواقين، وبالذات لو طفل ذوي احتياجات خاصة أرجوكم أنا قلبي اتقطع من اللي شوفته، حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني آدم يمد إيده أو يأذي ملاك زي ده".

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان قد وافقت على مشروع قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، والمقدم من النائب محمد السلاب، بعد أن وافق عليه نهائيًا مجلس الشيوخ في الجلسات السابقة.