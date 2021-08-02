الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هى دنيا بطمة التى أثارت جدل وتصدرت تريند جوجل؟

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تصدرت المغنية المغربية دنيا بطمة تريند جوجل، وذلك بسبب إطلالتها الجديدة وتغير ملامحها بالكامل، حيث أطلت دنيا بطمة في الصور مرتدية شورتًا مزركشَا بعدة ألوان مع توب مربوطة من ناحية البطن في إطلالة وصفت بالأجرأ من بين جميع صورها، وتسأل الجميع عن السبب الكبير فى تغير شكلها.

فى هذا السياق تنشر “الدستور” أبرز المعلومات عنها

  • دنيا بطمة (من مواليد  أبريل 1991  وهي مغنية مغربية.

 

  • سليلة عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة أخ الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة المشاهب وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

 

  • لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي "أراب آيدول"، حيث حصلت على المرتبة الثانية.
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دنيا بطمة 
  • شاركت في برنامج Studio 2M من أشهر البرامج لاكتشاف الأصوات في المغرب واحتلت مرتبة مشرفة.

 

  • أنهت دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب ايدول عام 2011، البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لتحتل المرتبة الثانية، ورغم خسارتها أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان، فقد أبهرت العالم العربي بحنجرتها الذهبية ودقة أدائها لأغاني النجوم.
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دنيا بطمة 
  • كانت خير سفير للفن المغربي بعد أن انتزعت إعجاب الجمهور العربي٬ ونالت تقدير أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كل من الفنان اللبناني راغب علامة والإماراتية أحلام والموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي، كما أثارت إعجاب المتتبعين، منذ انطلاق المسابقة التي بثتها قناة إم بي سي.

 

  • صيف 2013 تزوجت دنيا بطمة من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في أرابز جوت تالنت حلا الترك. و في سنة 2017 رزقت دنيا باطمة و زوجها محمد ترك بابنة سميت بغزل.
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دنيا بطمة 
مصر المصرية تحكيم العربية راغب الذهب موسيقى سياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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