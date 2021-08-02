الآن رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021| خطوات تسجيل البيانات

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021.. شهدت الفترة الأخيرة تقديم الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى، العديد من الخدمات المتنوعة والمميزة للعديد من المواطنين، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة تمنعهم من العمل، إضافة إلى الأسر الأولى بالرعاية فى جميع المحافظات، والتي تفتقد إلى دخل شهري ثابت لمواجهة متطلبات المعيشة في ظل الظروف الحياتية والاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مما دعاهم للبحث بكثافة عن رابط الاستعلام بالرقم القومي لتكافل وكرامة 2021.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

ارتفعت معدلات بحث المواطنين خلال الفترة الحالية على شبكة الإنترنت ومحركات البحث المختلفة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومى لمعرفة موعد الصرف مما جعله الأعلى بحثا خلال الأيام الحالية.

https://tk.moss.gov.eg/

زادت معدلات البحث على المحركات المختلفة ومنها جوجل، حيث يتم الدخول على رابط مخصص لتسجيل كافة البيانات الشخصية للمواطن الحاصل على المعاش، من خلال أيقونة خاصة بالمنحة الرئاسية أى تكافل وكرامة وعن طريق الرقم القومي المكون من 14 رقما لتلبية الاحتياجات المعيشية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

تسجيل البيانات على رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

المواطنون المستفيدون من خدمة صرف معاش تكافل وكرامة والمنحة المالية يمكنهم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعى على شبكة الإنترنت، ثم يتم بعد ذلك الضغط على الأيقونة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة وكتابة الرقم القومي الخاص بهم، ثم يتم تحديد المحافظة والإدارة الاجتماعية التابع لها، مع ضرورة كتابة البيانات كاملة والتي تتضمن عنوان السكن حتى يتم الاستعلام في النهاية.

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رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 عرضناه في السطور السابقة، فثلاثة ملايين و800 ألف مواطن يستفيدون من المنحة الرئاسية لمعاش تكافل وكرامة حتى الآن ومن المتوقع وصول عددهم فى نهاية هذا العام إلى أربعة ملايين مواطن، وهم الذين يتمتعون بتقديم خدمات اقتصادية ومالية تساعدهم على تلبية متطلبات المعيشة من علاج وزواج للأبناء أو تسديد أقساط فى ظل الظروف الاقتصادية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد .