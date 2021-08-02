شرطة المرافق تواصل شن الحملات لإزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

واصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات من الميادين والشوارع العامة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، واستهدفت الحملات عدة مناطق منها بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى منطقة المنيب ومدينة 6 أكتوبر.

وأسفرت الحملات عن رفع وإزالة عشرات الإشغالات الخاصة بالباعة المتجولين والمقاهي والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وأسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، والطالبية، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والدقي، والعجوزة، وإمبابة، عن إزالة وتحرير 107 مخالفة لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وكافيهات، واستاندات حديدية.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 108 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لمحلات تجارية، مقاهي عشوائية، وباعة متجولين، بمدينة 6 أكتوبر، وحدائق الأهرام، والدقي، والعجوزة، وميدان المنيب، وعدة مناطق أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.