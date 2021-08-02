طالبات «الأدبي» يحتفلن مع «العلمي» بانتهاء الامتحانات بالإسكندرية

برغم انتهاء امتحان الشعبة الأدبية منذ عدة أيام، إلا أن فرحة انتهاء الامتحانات لم تكتمل إلا بالاحتفال مع بعضهن، حيث حرص العديد من طالبات الشعبة الأدبية على التواجد أمام اللجان الامتحانية للاحتفال مع أصدقائهن بالبالونات، والألعاب الاحتفالية.

ياسمين حنفي، وأيتن ابراهيم، ونورا محمد، حرصن على الحضور للاحتفال، في آخر أيام امتحانات الشعبة العلمية للاحتفال مع زميلاتهن بانتهاء ماراثون الثانوية العامة.

وأشارت الطالبات إلى أن لهن أصدقاء في شعبة علمي رياضة، وعلمي علوم أيضًا لذا تواجدوا لاستقبال اصدقائهم بعد انتهاء كل من امتحان التفاضل والتكامل، وامتحان الجيولوجيا.

وعبرت الطالبات عن فرحتهن بانتهاء ماراثون الامتحان، والعام الدراسي، والذي كان عامًا صعبًا على الجميع، بسبب تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن أن الثانوية العامة تعد مرحلة فارقة في مستقبلهن جميعا.

يذكر أن عدد المتقدمين لامتحان الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية، و26099 للشعبة العلمية. يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني. ومن المقرر أن تنتهي اليوم 2 أغسطس 2021.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد المحافظ قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم. وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يومياً على الطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلاً عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه على مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.