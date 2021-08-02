الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفاة شيخ صوفية أسكتلندا

وفاة شيخ صوفية إسكتلندا عن عمر يناهز 91 عامًا

شيخ صوفية أسكتلندا
شيخ صوفية أسكتلندا

أعلن المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية عن وفاة شيخ صوفية إسكتلندا الشيخ «إيان نيل دالاس»، الملقب بعبدالقادر الصوفي، حيث يعتبر من الشيوخ والعلماء الكبار الذين أفنوا حياتهم في خدمة التصوف الإسلامي بقارة أوروبا.

وقال المركز الدولي للصوفية إن الشيخ الإسكتلندي يبلغ من العمر 91 عاماً، رحل عن دنيانا إلى عالم البقاء، هذا الرجل وإن كان القليل من الناس من يعرفه،  إلا أنه يعتبر ظاهرة في التاريخ الإسلامي، أعطى الكثير للفكر الإسلامي في أوروبا وأمريكا، بل يعود إليه الفضل الأكبر في تعريف الغربيين على الفكر الإسلامي، وعلى التصوف الأصيل، من خلال تآليفه الشخصية العديدة، ومن خلال كتب وأعمال مريديه، وكذلك ترجماتهم لأهم المصادر الإسلامية إلى اللغات الكونية.. الرجل كان صاحب ثقافة واسعة جدا، وعلم غزير، ونظرة إصلاحية ثاقبة خاصة في الاقتصاد الإسلامي، وهو صاحب مشروع الدينار الذهبي الإسلامي كبديل للدولار الأمريكي، عاش حياته متنقلا بين بريطانيا وأمريكا وجنوب إفريقيا وفرنسا.

وتابع: «كان صاحب لواء الطريقة الحبيبية في الغرب، حيث بذل مجهودا كبيرا في نشر تعاليم الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي في صفوف النخبة المفكرة في أوروبا وأمريكا.. الرجل أثر أيضا تأثيرا بالغا في الشعر والأدب والموسيقى الأنجلوساكسونية».

عبدالقادر الصوفى وفاة شيخ صوفية اسكتلندا

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