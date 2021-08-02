الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لحياة جنسية أفضل.. أشياء يجب القيام بها خارج غرفة النوم

العلاقة الحميمة
العلاقة الحميمة

لا يمكن تحقيق العلاقة الحميمة  بين الشريكين إلا إذا كانت هناك علاقة عاطفية بينهما، فمن الضروري أن يكون قلبك دافئًا لشريكك وهو الآخر، من خلال هذه المشاعر المشتركة من الدفء يمكنك إشعال الشغف بل يصل إلى ذروته بينكما في إطار الحميمية الصحية، ويقول الدكتور راجان بونسل، رئيس قسم الطب الجنسي في مستشفى كيم هوسبيتال  مومباي، ما يمكن للأزواج فعله خارج غرفة النوم لإعادة إشعال الشغف، بحسب موقع "bonobology" بعض الأمور الواجب اتباعها من جانب الزوجين لحياة جنسية أفضل.

 -  اختيار الملابس المفضلة

ساعد شريكك في اختيار الزي الذي يجعله يبدو جذابًا،  هذا يثير الجاذبية الجسدية لبعضهم البعض، ويعد الشعور بالانجذاب والشعور بالجاذبية تجاه الآخر شرطًا أساسيًا للعلاقة الحميمة العاطفية.

 -  الغناء معًا

بالنسبة لأي شخص يبحث عن نصائح لممارسة العلاقة الحميمة بشكل أفضل، فإن اقتراح غنائها قد يبدو غير معتاد إلى حد ما وربما لا صلة له بالموضوع، ولكن عندما تغنيان معًا أغاني رومانسية يمكن أن تخلق مشاعر دافئة وطريفة من المداعبة العاطفية كمقدمة لمزيد من الحب.

 - طهي وجبة معًا

يمكن أن يكون الطهي معًا حقًا المكون السري لحياة حميمة أفضل، ويمكنك أنت وشريكك طهي عاصفة من العاطفة ، و الطبخ يعد نشاطًا رائعًا للترابط للأزواج يمكن أن يقربهم ويثير الحميمية على جبهات مختلفة.

 - استرجاع الذكريات

يُعد النظر إلى ألبومات العائلة، أو مقاطع الفيديو التي تجمعك معًا مهمة للسعادة، وخلق علاقة عاطفية حميمة، والتي هي أساس العلاقة الجسدية الحميمة.

 - التخطيط لعطلة رومانسية 

تتمثل إحدى النصائح لممارسة العلاقة الحميمة بشكل أفضل في إنشاء لحظات تمنحك شيئًا تتطلع إليه وتثير الإثارة في حياتك، و إحدى الطرق المؤكدة للقيام بذلك هي التخطيط لقضاء إجازة رومانسية معًا.

 - ممارسة الرياضة 

يؤدي الذهاب للسباحة أو الجري أو ركوب الدراجات معًا إلى إطلاق "الإندورفين" في كليهما تخلق هرمونات "الشعور بالرضا"، ويمكن لبعض التدريبات أن تضمن حياة جنسية أفضل.

  - ارتدي حذاء الرقص الخاص بك

كلما تفاعل الزوجان مع بعضهما البعض عن طريق اللمس القبلات، العناق، الإمساك بالأيدي، العناق،  كلما ازدادت رغبة أجسادكما في بعضهما البعض، فالرقص هو الحل الأمثل لتعزيز العلاقة الجسدية الحميمة، وبالتالي تحسين حياتك الجنسية.

 - الاسترخاء

الجلوس على أريكة مريحة مع كمية من المشروبات المفضلة مصحوبًا بمحادثات حول "الذكريات العزيزة"، و"الامتنان" للتآلف الحالي، و"تقدير" ما يجلبه كل منهما يشعر بالتقدير الحقيقي لبعضهما البعض، فإن الاتصال يكون عميقًا وذو مغزى.

تحقيق العلاقة الحميمة العلاقة الحميمة العلاقة الحسية مستشفى كيم هوسبيتال مومباي الدكتور راجان بونسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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