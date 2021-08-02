تعرف على خدمات رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة المركبة

تعمل الدولة على التحول الرقمي فى كافة المؤسسات للعمل على توفير الوقت والمجهود الذى يقطع عند التعامل بالطرق التقليدية، وقد اثبتت تجربة الاغلاق التى مرت بها الدول مع فيروس كورونا أهمية انهاء الخدمات الكترونيا وقد لجا اليها الكثير من المواطنيين لانهاء مصالحهم.

رايط الاستعلام عن مخالفتك المرورية

ومن بين مؤسسات الدولة التى حولت خدماتها نحو الأون لاين هى النيابة العامة فقد تم انشاء رابط الى النيابة العامة للاستعلام عن مخالفتك المرورية وانت فى المنزل كما تستطع من خلال الرابط العمل كانك داخل الوحدة المروية سواء الاستعلام عن مخالفاتك المرورية سواء التى تخص مركباتك أو رخصة القيادة بك والقيام بالتظلم فى حالة شعورك بأن قيمة المخالفات لا تناسبك .

طريقة العمل على رايط الاستعلام عن مخالفتك المرورية

فى البداية ستدخل عبر شبكة الإنترنت لهذا الرابط https://ppo.gov.eg/webcenter/system/login.jsp

ومن خلاله ستتعرف على كافة الخدمات المرورية التى تتيحها النيابة العامة أولا الاستعلامات للاستعلام عن مخالفاتك سواء الشخصية او للمركبة ،وستقوم بادخال أرقام لوحات سياراتك سواء كانت أرقام وحروف او الاثنين معا ولابد من الكتابة بدقة فى الخانات المخصصة لذلك وبعد ذلك تضغط على عرض للاطلاع على اجمالى المخالفات المرورية.

كما أن هناك أيقونة التصالح الفوري التى تتيج لك دفع مخالفاتك بصورة فورية قبل ميعاد التجديد الخاص بك سواء لرخصة القيادة او المركبة الخاصة بك .

أما عن الية الدفع فهناك آلياتان للدفع منهم الدفع الالكتروني من خلال رقم حساب الفيزا البنكية الخاصة بك او الدفع عند الاستلام من خلال المندوب الذى سيصل الى منزلك لتسليمك الرخصة بعد اعطاء كافة البيانات الخاصة بك

مميزات رايط الاستعلام عن المخالفات المرورية .

من المميزات التي يوفرها هذا الرابط هو العمل على تقليل الزحام داخل الوحدات المرورية التي تشهد يوميا توافد المئات اليها لانهاء مصالحهم المرورية كما يمكنك من خلالها متابعة مخالفتك المرورية بصورة دورية لتعرف قيمة المخالفات التي لديك قبل موعد التجديد الخاصة بك بالاضافة إلى متابعتك لطلب التظلم التى قمت به لتخفيض قيمة المخالفات والرد عليه .