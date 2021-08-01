رئيس مدينة أشمون يستقبل مستشار رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

سرور رئيس مدينة أشمون يستقبل مستشار رئيس الوزراء بأشمون لمتابعة حياه كريمه

استقبل صباح اليوم سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون المشروعات القومية، وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقري مركز أشمون.

وتفقد المشروعات بقرى الوحدة المحلية ساقية أبو شعرة، وسنتريس، وسمادون، وجريس، وما يتم تنفيذه من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” سواءً بإنشاء المجمعات الحكومية، ومد خطوط المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة، وأيضا إنشاء ورفع كفاءة محطات المياه والمعالجة.

كما تفقد أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي، وتفقد الأبنية التعليمية سواءً بالمدارس التي يتم إنشاءها أو رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل وإنشاء الأجنحة داخل المدارس، وتبطين وتغطية الترع بقرى مركز أشمون.

وأكد سرور المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة" بقري مركز أشمون، لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم.