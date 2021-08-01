الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها ربة منزل تمارس الطب.. حملات موسعة لـ«حماية المستهلك» في المجال الطبي

أيمن حسام
أيمن حسام

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف حسام الدين، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

وأكد أنه استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات على الأسواق بالإشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات  التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية في المجال الطبي.

 

وجاءت أبرز الضبطيات كالاتي:

 

في محافظة المنيا

ضبط عيادة لربة منزل تمارس مهنة الطب وتحمل مؤهل دبلوم صناعة وتقدم وصفات وخلطات طبية للتخسيس.

كما تم ضبط 200 كيس دم وكمية من الصفائح الدموية وبلازما الدم مجهولة المصدر بأحد المستشفيات الخاصة ومركزا للعلاج الطبيعي غير مرخص ومخالف لكافة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط إحدى سلاسل المعامل الطبية الكبرى غير المرخصة.

في محافظة بني سويف

تم ضبط كمية من الكيماويات منتهية الصلاحية وذلك بمعملين للتحاليل الطبية، كما تم ضبط مركزا للحضانات لمخالفته قانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار.

في محافظة قنا

تم غلق وتشميع 5 عيادات طبية تعمل بدون ترخيص وإعدام كمية من الأدوية منتهية الصلاحية

في محافظة الشرقية

تم ضبط كمية من الأدوية منتهية الصلاحية وأدوية سموم ومخدرات محظور تداولها بالصيدليات

في محافظة سوهاج

ضبط عيادة طبية بها غرفة عمليات وذلك دون ترخيص من الجهات المختصة وبها أدوية مخدرة جدول ثالث مخدرات.

كما تم ضبط كمية من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة ومنتهية الصلاحية بعدد من الصيدليات.

في محافظة بورسعيد

تحرير محضر ضد أحد العيادات الطبية الخاصة وذلك لمزاولة المهنة بدون ترخيص.

في محافظة جنوب سيناء

تم غلق وتشميع 3 عيادات تخصصية تعمل بدون ترخيص وبها كمية من الأدوية منتهية الصلاحية.

في محافظة الدقهلية

ضبط 8496 عبوة مناديل مبللة بأحد المصانع وعليها علامات تجارية شهيرة مقلدة.

كما تم ضبط  مصنع للمسلى يقوم بتقليد العلامات التجارية الكبرى.

في محافظة أسيوط

تم ضبط مخازن أدوية غير مرخصة تحتوي على أدوية منتهية الصلاحية تقدر بقيمة 2.5 مليون جنيه.

في محافظة القليوبية

تم ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر جدول أول مخدرات.

-في محافظة الفيوم :

تم ضبط كمية من الأدوية المهربة وغير المرخصة بمركز للعلاج الطبيعي.

كما تم  ضبط أحد معامل التحاليل الطبية تعمل بدون ترخيص.

مباحث التموين بدون ترخيص وزارة الصحة حماية المستهلك محافظة بني سويف محافظة الشرقية محافظة قنا مستهل مستشفى محافظة المنيا الشرقية منتهية الصلاحية صيدليات صحة المواطن صحة المواطنين ضبط الأسواق المهندس أيمن حسام الدين مستهلك حملات تمونيية التفتيش الصيدلى المعامل الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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