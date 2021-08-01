بعد تراجع إصابات كورونا.. مدارس الهند تفتح أبوابها الإثنين

سمحت حكومة ولاية البنجاب بالهند بإعادة فتح المدارس لجميع الفصول اعتبارا يوم الإثنين القادم، في ظل انخفاض حالات كوفيد- 19 في الولاية.



وجاء في توجيه من وزارة الداخلية "سيتم السماح لجميع المدارس بفتح أبوابها لجميع الفصول اعتبارا من الثاني من أغسطس 2021 .

ويجب عليهم اتباع البروتوكولات المناسبة لضمان السلوك المناسب (لتفادي الإصابة) بكوفيد- .19 وستصدر وزارة التعليم المدرسي إشعارا بهذا الصدد"، حسبماذكرت صحيفة "ذا هندو" الهندية.



وسمحت حكومة البنجاب في وقت سابق بإعادة فتح المدارس لطلاب الصفوف من 10 إلى 12 من 26 يوليو.



وأضافت المبادئ الإرشادية أن سلطات المنطقة ستواصل أيضا ضمان التنفيذ الصارم لجميع التوجيهات المتعلقة بالسلوك المناسب لتفادي الإصابة بكوفيد- 19، بما في ذلك التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.