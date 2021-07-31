حملة تموينية مكبرة بمركز الدلنجات و إيتاى البارود بالبحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، و الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

شنت مديرية التموين والتجارة برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفى حملات تموينية على الاسواق و المصانع و المحلات و المخابز اسفرت عن : ضبط مصنع منظفات صناعية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 5000 لتر منظف صناعي سائل و2 شيكارة هيدروكسي مواد خام.

كما استطاعت الحملة من ضبط محضر سمنه يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط ١٥ كرتونه سمنه و65 كيلو كريمة زبدة و150 عبوة منتج نهائى بدون بيانات، وتحرير 6 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بتحرير 10 محاضر توقف بدون إذن من الجهات الرسمية تحرير محضرين انتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام ،تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة أنه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة وذلك من أجل المساهمة في الحد من تلاعب التجار بالسلع الغذائية المختلفة والتأكد من عدم المساس بالدعم أو التلاعب به ومراقبة الأسعار.