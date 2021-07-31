السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرتضى منصور يتنازل عن قضاياه ضد سما المصري

سما المصري
سما المصري

كشف المحامي أشرف ناجى أن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، حضر اليوم إلى المحكمة  الاقتصادية وتنازل أمام هيئة المحكمة عن قضايا سما المصري في اتهامها بسبه وقذفه.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم سامية أحمد عطية عبدالرحمن الشهيرة بـ«سما المصري»، 100 ألف جنيه في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق.

وشهدت إحدى الجلسات إخلاء سبيل سما المصرى بتلك القضية إن لم تكن محبوسة على ذمة قضية أخرى.

ورفضت المحكمة الاقتصادية استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

وأحالت النيابة الفنانة الاستعراضية إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

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