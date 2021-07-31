محمد ثروت بين «دماغ عالية واللعبة 3» وينتظر «تماسيح النيل»

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان محمد ثروت، خاصة أنه يستعد لتصوير مشاهده للجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، خلال الأيام القليلة المقبلة بقيادة المخرج معتز التونى، بعد أن حقق نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني.

وقال "ثروت" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": نضع حاليًا اللمسات النهائية لانطلاق التصوير، وعرضه فى أقرب وقت، ومن المقرر أن يحمل اسم «اللعبة ٣.. اللعب مع الكبار»، ونعد الجمهور بتقديم مفاجآت كثيرة تليق بحجم نجاح الجزئين الأول والثانى، مع النجمين شيكو وهشام ماجد، وسيشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف.

وكان الجزء الثاني من المسلسل حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على منصة "شاهد"، و"اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وبطولة هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، وسامى مغاوري، وأوتاكا.

وعلى الصعيد السينمائي، أكد "ثروت" أنه استأنف تصوير فيلم "تماسيح النيل" خلال الأيام الماضية بقيادة المخرج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر أن يبدأ المخرج سامح عبد العزيز عمليات المونتاج والمكساج ، خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لبدء طرح البرومو الأول للفيلم، لطرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.

تدور أحداث فيلم "تماسيح النيل" في إطار إثارة اجتماعي كوميدي من خلال المواقف بين نجوم العمل، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد.

ولفت "ثروت" أنه يستعد لاستكمال تصوير فيلم "دماغ عالية" مع الفنان أحمد فهمي وروبي تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، والذى توقف تصويره قبل رمضان بسبب انشغال الجميع بالأعمال الدرامية.

يذكر أن الفنان محمد ثروت، يعرض له حاليًا فى دور العرض السينمائية فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذى يقوم ببطولته النجم كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، كوميدى ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من الفنانين منهم دينا الشربينى وأحمد حلاوة وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.