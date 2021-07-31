السبت 31 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع غير مسبوق لعملة البيرو أمام الدولار وسط غموض سياسي

عملة البيرو
عملة البيرو

سجلت عملة البيرو تراجعا غير مسبوق مقابل الدولار اليوم السبت، في وقت خسرت أسهم بورصة ليما أكثر من 6% وسط غموض حول هوية وزير المال المقبل.

ويوم الخميس الماضي، اختار الرئيس بيدرو كاستيو غالبية أعضاء الحكومة دون أن تشمل تلك الأسماء الشخصيتين المرشحتين لحقيبتي المال والعدل.

وللمرة الأولى تجاوز سعر صرف الدولار عتبة أربعة سول بيروفي ليبلغ 4,06 فيما تراجعت أسهم بورصة ليما 6,24 %.

كما اختار كاستيو، الخميس، المهندس الالكتروني اليساري غيدو بييدو البالغ 41 عاما والذي لا يتمتع بخبرة في القطاع العام، رئيسا للوزراء.

واختار أيضا هكتور بيخار المقاتل السابق في ميليشيا البالغ 85 عاما وزيرا للخارجية.

وكان من المتوقع أن يختار خبير الاقتصاد بيدرو فرانك، مستشاره الاقتصادي خلال الحملة الانتخابية، وزيرا للمال لكن ذلك لم يحصل.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا اليومية أن فرانك رفض المنصب بسبب تعيين بييدو العضو في حزب "البيرو الحرة" ذي التوجهات اللينينية-الماركسية، والذي أصبح مشرعا قبل ستة أيام فقط.

وتقول وسائل الإعلام البيروفية إن بييدو كان موضع تحقيق من مدعين حول "اعتذار عن الارهاب" على خلفية تصريحات بعد توليه مقعده البرلماني الأسبوع الماضي، والذي يمنحه حصانة من الملاحقة.

ففي تصريحات لشبكة أنباء إنكا فيجن الالكترونية، دافع على ما يبدو عن الاشخاص الذين أيدوا مجموعة "الدرب المضيء" الماوية المقاتلة، التي حاربت الدولة بين 1980 و2000، وتدرجها ليما على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال المشرع اليميني المتطرف اليخاندرو كافيرو لمحطة آر بي بي الإذاعية إن تعيين بييدو، الذي ينتمي مثل كاستيو إلى خلفية ريفية، يوجه "رسالة استقطابية".

والسول البيروفي الذي كان يبلغ سعر صرفه 3,62 مقابل الدولار، في ديسمبر، تتراجع قيمته منذ ما قبل الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في أبريل.

وتشهد البيرو أزمة سياسية وفضائح فساد بلغت ذروتها في نوفمبر الماضي عندما أصبح للبلاد ثلاثة رؤساء في أسبوع واحد.

وأدين سبعة من آخر عشرة قادة في البلاد أو يخضعون للتحقيق بتهم فساد.

الحكومة العدل الإرهاب الدولار الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يفشل الإخوان؟

الأكثر قراءة

تفاصيل عرض الدحيل القطرى لضم رمضان صبحى من بيراميدز

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

البورصة تربح 34 مليار جنيه فى يوليو

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية

«خنقها بإيشارب».. اعترافات صاحب مصنع قتل زوجته بمنطقة 15 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل الهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة عمان

مقتل 2 من طاقم سفينة إسرائيلية بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل عمان

هجوم على سفينة إسرائيلية قبالة سواحل عمان.. ووقوع عدة إصابات