في ذكرى ميلاده.. رؤية الفنان سعيد صالح للمسرح المصري والخروج عن النص

تحل اليوم، الحادي والثلاثين من يوليو ذكرى ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح، الذي ولد في عام 1939، لأنه عمل في أكثر من 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية فسوف نتوقف قليلا أمام رؤيته للمسرح المصري ففي 15 فبراير 1990 نشرت جريدة "الوفد" حوارا للفنان سعيد صالح للكاتب الصحفي الذي اكتفى بوضع الحروف الأولى من اسمه فقط وهو "م-ح" تحدث صالح حينها عن كثرة عدد الفرق المسرحية فقال: "يا سيدي.. ربنا يزيد.. المهم إن فى النهاية.. العملة الجيدة سوف تطرد العملة الرديئة.. وتعود المسألة مرة أخرى (ملموسة)".

أما عن الأسماء الغريبة للمسرحيات التى ظهرت وقتها فقال سعيد صالح: "أي حد يطلع في دماغه مسرحية.. يمكن (يشد).. والهدف من هذه الأسماء هو الاثارة فقط.. ولكن عندما يشاهد المتفرج المسرحية.. ينصرف عنها".

بينما يقول صالح في موضع آخر عن التجربة المسرحية لنجوم السينما: "التجربة نجحت مع ناس.. ولم تنجح مع أناس أخرين.. لأن المسرح عايز منك تبقى ليه لوحده.. يعنى متبقاش بتشتغل في فيلمين وثلاثة مسلسلات ثم تأتي في المساء إلى المسرح وأنت مرهق".

بينما علق الفنان الكبير على ظاهرة الخروج المستمر عن النص المسرحي قائلا: "أنا مع الإضافة وأعتقد أن المؤلف يشاركني هذا الرأي طالما أنه سوف يقوم بتلميع العمل وتوصيله إلى الناس.. ولكن أنا ضد من يخرج على الآداب العامة.. من حقك أن تقول كلمة جريئة ولكن ليس من حقك أن تقول عبارة جارحة".

وعن مدى نجاح مخرجي السينما الذين أخرجوا للمسرح يقول سعيد: "مخرجو السينما لم يفيدوا المسرح بأي شيء.. اللى شايل المسرح دلوقتى واحد زي عصام السيد".

فيما علق سعيد صالح سريعا وموجزا عن ظاهرة مسرحيات النجم الواحد فقال: "أنا عندي في مسرحيتى أربعة نجوم.. لأن المسرح لابد أن يكون معملا لتفريخ النجوم".

يذكر أن سعيد صالح من مواليد 31 يوليو 1940 بقرية "مجيريا" مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ، وهو ممثل كوميدي مصري، عمل في مسرح التلفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية، اشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته. ورحل عن ديانا في 1 أغسطس 2014 بعد أن قدم أكثر من (500) فيلم وأكثر من (300) مسرحية. يقول عن نفسه "السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم أنا نصيبي منهم الثلث"، وقد أكد في أغلب اللقاءات المتلفزة التي أجريت معه على انتمائه للمسرح وتعلقه به واصفا نفسه بـ(فتى المسرح).

حصل سعيد صالح على ليسانس الآداب عام 1960 عمل في المسرح، واكتشفه حسن يوسف الذي قدّمه إلى مسرح التلفزيون كما أنه شارك عادل إمام في الكثير من أعماله السينمائية.