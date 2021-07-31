السبت 31 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البلدي يوكل.. كوارع مصرية على موائد السياح بالغردقة

كوارع علي موائد السياح
كوارع علي موائد السياح بالغردقة

الكوارع والفشة والممبار.. أكلات مصرية مميزة يصعب مقاومة تجربتها ولو لمرة واحدة على الأقل، هذا ما لمسه أحمد بيجو مدرب الغوص في فكر ضيوفه من جنسيات مختلفة بسبب حبهم لتجربة هذه المأكولات الشهية، وقناعتهم بأن المطبخ المصري غني وشهي ومن لا يجربه سيفوته الكثير. 

 مفهوم الطعام المصري، وقرائتهم عنه جعلهم عشاق الكوارع المصرية، أحد الأطعمة المصنفة ضمن الفلكلور المصري الخاص والذي يتميز بهِ المصريين كوجبة مفضلة لهم.

يقول بيجو لـ«الدستور»، إنه يقوم بتنظيم رحلات غوص وسباحة على متن مركبة للسائحين من جنسيات مختلفة ويتم تقديم وجبة الغداء على المركب، وتقديم أنواع مميزة من الأطعمة للزبائن، إلا أنهم طلبوا أن يتناولوا وجبةً مصرية خالصة وكان طلبهم “الكوارع” على غير العادة، حيث  تم تجهيزها على متن المركب بالطريقة المصرية، وبعد تناولهم لها حرصوا على التقاط الصور أثناء تناولها، مؤكدين أنهم يعشقون الطعام المصري بكل أشكاله وأنواعه.

تعمل بالأمم المتحدة.. سائحة دنماركية تحتفل بغطستها الـ200 بالغردقة:هنا بلد الامان

7 سنوات من عشق مصر وتحديدًا مدينة الغردقة جعلت من ناستازيا السائحة الدنماركية الجنسية، صاحبة الـ35 عامًا، من أشهر مرتادي الغطس، لتأتي وتحتفل بالغطسة الـ200 لها على عمق يفوق 40 مترًا تحت سطح الأرض.

“ناستازيا” بدأت تجربتها في الغطس بمياه الغردقة منذ 7 سنوات تقريبًا حتى أصبحت من عشاقها وتحرص على زيارة الغردقة بشكلٍ دوري كل عام على مراتٍ مختلفة، بالرغم من عملها بمنظمة الأمم المتحدة إلا أنها تحرص على زيارة الغردقة في مواعيد مختلفة لممارسة هوايتها المحببة تحت مياه البحر الأحمر النقية الجذابة كما وصفتها.
 تقول ناستازيا لـ«الدستور»، إنها أصبحت من عشاق الغردقة لأنها مدينة ذات سحر خاص ومن يأتي لها مرة لن يتركها، قائلة: “حينما أغادر الغردقة عائدةً إلى عملي أشعر أنني تركت قلبي هنا”، مشيرةً إلى أنها في نهاية كل رحلة تقوم بدعوة أصدقائها لزيارة الغردقة المدينة الآمنة في كل شوارعها وأنحائها.

وأضافت، أنها ستستمر في زيارة الغردقة دائمًا لأنها المدينة المفضلة لديها وتتمنى العيش فيها لأن لها صداقات وعلاقات طيبة مع أصدقائها وصديقاتها المصريين، مؤكدةً أن الغوص في مياه الغردقة يختلف عن أي مكان آخر في العالم بما يتميز بهِ من شعاب مرجانية نادرة وأسماك فريدة.

تحرص ناستازيا  على زيارة الغردقة بشكلٍ منتظم مرة أو مرتين في كل عام، وذلك لأنها تعشق مدينة الغردقة، وتتمنى العيش بها، مؤكدة أن أكثر ما يميز المصريون الفلكلور الخاص بهم من ثقافة وطعام وتراث جميل لم يتغير على مدار سنوات كثيرة، مشيرةً إلى أن وجبة الكوارع أكلة مصرية خالصة ومميزة لها مذاق جميل.

أضافت أن لها أصدقاء مصريين حببوا لها تناول الأطعمة المصرية وخاصة المختلفة والشعبية حتى أصبحت تحرص على تناولها في كل زيارة لها لمدينة الغردقة.

موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
موائد السياح بالغردقة
المصري يؤكل شعبية الغردقة السياح أمان الطعام كوارع وجبة الغداء الفلكلور أصدقاء مصر

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