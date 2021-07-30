الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«البابا شنودة يدعو لنشر الإسلام».. أشهر الأخطاء المطبعية للصحف فى مصر

البابا شنودة
البابا شنودة

مع التطور الكبير الذي ظهر في عالم الصحافة فإن نسبة الخطأ المطبعي راحت تقل مع تطور الأجهزة واستخدامها في الجمع. فقديمًا كانت الكثير من الأخطاء المطبعية تظهر في الصحف بسبب أن ماكينات الجمع كانت كلها ماكينات"سطرية"، فإذا كان هناك حرف واحد خطأ أو ليس في مكانه فإن على العامل أن يعيد جمع السطر كله وهو عادة ما يحتوي على 28 حرفًا على الأقل، والعامل قد يصلح الحرف الخاطئ ثم يخطئ في حرف آخر، حسبما يذكر سمير صبحي في كتابه "الجورنال" والذي صدر عن دار المعارف عام 1995.

كانت أشهر الأخطاء المطبعية أن تقرأ مثلًا توفى فلان إثر مرض ألزمه الفراش بدلًا من عوفي فلان إثر مرض ألزمه الفراش.

البابا شنودة يدعو للإسلام

ظهر خطأ مطبعي في أول تصريح للبابا شنودة بجريدة الأهرام فنجده يقول "سأعمل بكل جهدي على نشر الإسلام"، والعبارة كانت يفترض أن تكتب "سأعمل بكل جهدي على نشر السلام".

ملعنة قناة السويس

يوم افتتاح قناة السويس كانت الصورة في الصفحة الأولى تقول "ملعنة افتتاح قناة السويس"، والكلمة هي معلنة، والسطر كله كان يقول: "السفن والمراكب تحيط المدمرة 6 أكتوبر عندما بدأت عبور القناة "ملعنة" افتتاح الشريان المائي العظيم للملاحة".

صورة مصطفى النحاس بأخبار اليوم

الصورة الشهيرة للزعيم مصطفى النحاس رئيس حزب الوفد التي أخرج فيها لسانه للصحفيين عند دخوله الإسكندرية بعد رحلة أوروبا وكانت قد نشرتها أخبار اليوم، كتب تحتها تصوير محمد يوسف واشتهر بها كبير المصورين فترة، واتضح بعد ذلك أنها تصوير رياض إبراهيم مصور النحاس الخاص، وكان قد باعها إلى أخبار اليوم واستاء محمد يوسف وخرج من المأزق المصور الخاص بالنحاس باشا.

مفكرة يوسف وهبي في الأهرام

جاء في مفكرة يوسف وهبي في الأهرام في 4 أغسطس 1976 جملة تقول: "كنت جالسًا مع أصدقائي فوق جرس التليفون"، وصحيح العبارة كان يقول: "كنت جالسًا مع أصدقائي فرن جرس التليفون".

إن وجد له مكان

ولعل أشهر أخطاء الأهرام هو نعي أرسل للمطبعة والجريدة ماثلة للطبع، وكانت قد اكتملت صفحة الوفيات فكتب رئيس التحرير بعد آخر سطر وكان "أسكنه الله فسيح جناته" فكتب "إن وجد له مكان" ثم توقيعه بعد هذه التأشيرة، فنشر النعي في الجريدة "أسكنه الله فسيح جناته إن وجد له مكان".

أخطاء الصحف البابا شنودة الأخطاء المطبعية جريدة الأهرام جريدة أخبار اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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