الجمعة 30 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبرص: انخفاض عدد إصابات كورونا وارتفاع الوفيات

كورونا في قبرص
كورونا في قبرص

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الجمعة، انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع حصيلة الوفيات.
وذكرت الصحة، في تقرير لها أوردته وكالة الأنباء القبرصية، أنه في الوقت الذي تقل فيه أعداد الإصابات تشهد حصيلة الوفيات ارتفاعًا كبيرا بفعل الإصابة بفيروس "كورونا" بنسبة تصل إلى 113٪ خلال الأسبوع التاسع والعشرين من عام 2021، مقارنة بالأسبوع الثامن والعشرين.
ووفقًا لتقرير وزارة الصحة، أنه في نهاية الأسبوع المنتهي 26 يوليو الجاري، تم تشخيص 98 ألفًا و 144 حالة إصابة بـ"كورونا" توفى منهم 415 حالة.
 

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

نيقوسيا قبرص الصحة القبرصية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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