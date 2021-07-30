الجيش اللبنانى: الوحدات تواصل عمليات إخماد الحرائق بمشاركة الدفاع المدنى والأهالى

أكد الجيش اللبناني أن وحداته تواصل، اليوم، عمليات إخماد الحرائق المندلعة في القبيات وعندقت وجبل اكروم والجوار شمالي لبنان، وذلك بمساندة الطوافات وبمشاركة فرق الدفاع المدني والأهالي.

وتواصلت اليوم جهود إطفاء حرائق الغابات التي امتدت خلال ساعات الليل لمناطق جديدة بمنطقة عكار شمالي لبنان وحتى الحدود السورية، وسط محاولات للسيطرة على وقف امتداد النيران ومنع وصولها للمنازل دون إخمادها بشكل كامل حتى الآن، وذلك في ظل دعوات لإعلان عكار والهرمل منطقتين منكوبتين.

وامتدت النيران خلال الساعات الأولى من اليوم الجمعة من منطقة القبيات والهرمل إلى منطقة أكروم لتحاصر منازل سكنية وسط صرخات واستغاثات من الأهالي، مما دفع قوات الدفاع المدني وفرق من الجيش للتوجه للمنطقة وتمكنوا بمساعدة متطوعين والأهالي من السيطرة بالفعل على النيران ومنع امتدادها للمناطق السكنية.

أما في القبيات، فتجددت اليوم الحرائق وتواصل الأجهزة المعنية بالتعاون مع المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني جهود الإطفاء وإنقاذ المتضررين وإسعاف المصابين.

وكانت مديرية الدفاع المدني اللبنانية قد أكدت، مساء أمس، أنها تعمل دون توقف على مؤازرة وحدات من الجيش اللبناني وطوافات القوات الجوية للسيطرة على النيران والحيلولة دون امتدادها إلى المنازل المجاورة لرقعة الحريق.

وقامت المديرية بتبديل العناصر الذين يعملون بنظام المناوبة حرصاً على استمرار سير العمليات دون توقف، علماً بأن الغالبية الساحقة منهم تتألف من المتطوعين بنسبة تقارب الـ90%، والذين حضروا من المراكز المنتشرة في كافة المحافظات كالبقاع وجبل لبنان وبيروت، وذلك لإنقاذ ثروة لبنان من الغابات والحد من الخسائر الهائلة التي طالت مساحات شاسعة من الأشجار المعمرة.