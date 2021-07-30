الجمعة 30 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استطلاع: الأمريكيون يرغبون بشدة فى السفر للترفيه العلاجى

ترفيه علاجي
ترفيه علاجي

أظهر استطلاع حديث أن 60 % من الأمريكيين لديهم رغبة شديدة في السفر؛ باعتباره أهم أسباب الترفيه العلاجي يليه التسوق وارتياد النوادي والمطاعم.


وأشار الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة (وان بول) للأبحاث و(إي.دريمز) للسفر، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة - إلى أن غالبية الأمريكيين (57 % ممن يتمكنون من ادخار 1000 دولار) يفضلون إنفاقه على السفر، وأن 53% يخططون لرحلات قصيرة في الأشهر الثلاثة المقبلة و 36% يعتزمون القيام برحلات جوية طويلة وهي أعلى معدلات بالمقارنة بسائر الدول.


وبين الاستطلاع أن 42% من الأمريكيين يفضلون قضاء عطلاتهم في أماكن ليس بها إلا القليل أو خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا.


كما أظهر أن 35% من المشاركين في الاستطلاع يضعون الأولوية لعطلات الشواطئ، في حين يميل 26% إلى عطلات الاستجمام، ويفضل 15% أن تكون عطلاتهم وسط الأماكن الطبيعية ويتطلع 11% لإمضاء إجازاتهم في أماكن نائية، بينما يفضل 10% أن يقضوا عطلاتهم في المدن.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

العلاج دريم على نوادي لدي الجمعة ألم النوا كورونا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

«نهار شديد الحرارة».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 30-7-2021

فرجاني ساسي.. خائن أم ضحية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

يوليو فى التاريخ

أسماء محفوظ

السوبر وومان

ماجد حبته

إخوان تونس.. نكات وهلاوس

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالى الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

ويتسحاق ونتنياهو أول المتلقين لجرعة ثالثة.. كيف تتعامل إسرائيل مع كورونا دلتا؟

بسبب يهود إثيوبيا.. وزيرة الهجرة الإسرائيلية تهدد حكومتها

خطأ رسمى.. حساب رئاسة وزراء إسرائيل يستبدل اسم بينيت بـ نتنياهو (صور)