استطلاع: الأمريكيون يرغبون بشدة فى السفر للترفيه العلاجى

أظهر استطلاع حديث أن 60 % من الأمريكيين لديهم رغبة شديدة في السفر؛ باعتباره أهم أسباب الترفيه العلاجي يليه التسوق وارتياد النوادي والمطاعم.



وأشار الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة (وان بول) للأبحاث و(إي.دريمز) للسفر، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة - إلى أن غالبية الأمريكيين (57 % ممن يتمكنون من ادخار 1000 دولار) يفضلون إنفاقه على السفر، وأن 53% يخططون لرحلات قصيرة في الأشهر الثلاثة المقبلة و 36% يعتزمون القيام برحلات جوية طويلة وهي أعلى معدلات بالمقارنة بسائر الدول.



وبين الاستطلاع أن 42% من الأمريكيين يفضلون قضاء عطلاتهم في أماكن ليس بها إلا القليل أو خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا.



كما أظهر أن 35% من المشاركين في الاستطلاع يضعون الأولوية لعطلات الشواطئ، في حين يميل 26% إلى عطلات الاستجمام، ويفضل 15% أن تكون عطلاتهم وسط الأماكن الطبيعية ويتطلع 11% لإمضاء إجازاتهم في أماكن نائية، بينما يفضل 10% أن يقضوا عطلاتهم في المدن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.