الجمعة 30 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى لليمن: الاستهداف الحوثى للسعودية انتهاك صارخ للقانون الدولى

تيموثي ليندركنج
تيموثي ليندركنج

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والمبعوث الأمريكي الخاص باليمن السفير تيموثي ليندركنج، بأشد العبارات، استمرار الميليشيا الحوثية باستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة.


وأكد الجانبان - خلال لقائهما اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري من قبل الميليشيا الحوثية في مختلف الجبهات، ووقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين.


ودعا الجانبان، جماعة الحوثي للتجاوب مع المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار والانخراط في العملية السلمية وتغليب مصلحة اليمن واليمنيين.


واستعرض الأمين العام، جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الجمهورية اليمنية في مختلف المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، داعياً المجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد في العملية السلمية لحل الأزمة اليمنية، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني و قرار مجلس الأمن 2216.

 

وفي وقت سابق، رحَّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بنتائج جلسة جامعة الدول العربية حول سد النهضة، والذي نص على أن الأمن المائي لمصر و السودان هو جزء من الأمن العربي.

 

وأعرب مجلس التعاون الخليجي، في بيانه الختامي عقب اجتماع المجلس الوزاري في دورته الـ148 بالرياض، عن رفض المجلس الوزاري الخليجي أي إجراء يمس بحقوق مصر و السودان المائية.

 

كما أعرب البيان الختامي عن دعم دول مجلس التعاون الخليجي المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة، بما يراعي المصالح المائية لمصر والسودان.

 

وفي السياق، شدد البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي على رفضه التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية.

أمن قانون تعاون لقاء مبارك الخليج العسكري التعاون الخليجي طلاق السعودية لسعودية مجتمع المملكة العربية مدني

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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