الجمعة 30 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح المعرض الخيرى لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد المعرض الخيري

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الخميس، المعرض الخيري المجاني للملابس الجاهزة لتوزيعها على المواطنين البسطاء، والذي يقام تحت رعاية محافظ الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدني وبمشاركة جروب "أبواب الخير" برئاسة الدكتورة أمل النجار وعضوية المهندس عمر هاشم، وذلك في إطار توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

المعرض الخيرى لتوزيع الملابس الجاهزة 

وخلال تفقده باكيات وأقسام المعرض، أشاد المحافظ بتنظيم مثل تلك المعارض، التي تساهم بشكل كبير فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وقدم المحافظ الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنظيم هذا المعرض، لافتًا إلى الدور القوي الذي تقوم به في تقديم العمل الخدمي والتنموى، ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

المعرض الخيرى لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان

وكان قد شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، في الملتقى الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية تحت عنوان «مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجًا» لمناقشة الأبعاد المختلفة للجمهورية الجديدة في مصر وفلسفتها الحاكمة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها. 

المعرض الخيرى لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان

وفي كلمته، تحدث محافظ الإسكندرية عن مظاهر البناء والتطوير في مصر، لافتاً إلى أن كم التطوير والتعمير والإنشاءات والمحاور والمصانع الجديدة تؤكد أننا نشهد حقبة جديدة نطلق عليها الجمهورية الجديدة بحق.

وأكد الشريف على الاهتمام بالإسكندرية الجديدة وتطويرها في إطار الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية في الوقت الحالي، وعلى رأسها مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر ومشروع تطوير حلقة السمك، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وكذلك مشروع الهوية البصرية، وغيرها من المشروعات القوية التي تخدم مواطني الإسكندرية.

المعرض الخيري الإسكندرية المجتمع المدنى أقسام المعرض الأسر الأولى بالرعاية العمل الخدمي

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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