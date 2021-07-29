«الصحة»: البلازما تمثل 55% من إجمالى حجم الدم

أفادت وزارة الصحة والسكان، بأن البلازما هى أحد مكونات الدم عبارة عن مادة سائلة شفافة تميل إلى الإصفرار تسبح بها خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية.

وأوضحت الوزارة فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البلازما تمثل حوالى ٥٥% من إجمالى حجم الدم فى الجسم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، أن البلازما تتكون من الماء بنسبة ٩٢% وبروتينات البلازما بنسبة ٨%.

من جانبه، قال الدكتور جمال فتحي استشاري أمراض الدم، مدير وحدة أورام الدم وزرع النخاع بمعهد ناصر، إن البلازما تعد مكون رئيسى من مكونات الدم والتى تضم كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية، وتضم مجموعة من العناصر المهمة والمفيدة جداً فى علاج العديد من الأمراض وعلى رأسها عوامل التجلط والأمراض الوراثية والهيموفيليا الذين يعانوا من نقص العنصر الثامن للتجلط ويتم تعويضهم العنصر من خلال بلازما الدم.

وأكد في تصريح لـ"الدستور" أنه تتم الاستفادة من الأجسام المضادة الموجودة فى البلازما التى يمكن استخلاصها لإعطاء حماية سلبية للمريض تجاه أى فيروس أو ميكروب معين قد يهاجم الجسم، كما أنها تساعد الأشخاص الذين لديهم مشاكل فى المناعة أو نقص المناعة بشكل عام على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من مهاجمة الفيروسات والميكروبات.

وأوضح استشاري أمراض الدم، أنها تساعد أيضا مرضى الكبد الذين لديهم نقص فى إنتاج الألبومين، وهو بروتين مهم جداً للحفاظ على الدم وضغط الدم، وفى حال نقصه عن المستوى المطلوب يحدث تورم فى الجسم، كما سيستفاد من البلازما المصابين بأمراض الدم الحميدة والخاصة بالتجلط.

وعن فائدة توفير مشتقات الدم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلاز، ما أكد الدكتور جمال فتحى أن الكثير من الحالات التى تحتاج لمشتقات الدم وفى حال عدم وجودها فى مصر سيتم استيرادها من الخارج وهى مرتفعة التكلفة وطرق نقلها صعبة جداً.

وتابع أن التصنيع المحلى سيتيح توفير مشتقات الدم بكميات كبيرة فى مصر، بالإضافة إلى توفيرها بسعر أرخص كثيراً من استرادها من الخارج، ما يخفض تكلفتها على ميزانية الدولة، فضلاً عن انخفاض نسبة التالف من مستحضرات مشتقات الدم الواردة للخارج، لافتاً إلى أن مشتقات الدم لها طرق معينة لحفظها منعاً لتلفها، والأفضل أن يتم تصنيعها وتخفيضها فى نفس المكان لتقليل فرص التلف والحفظ والنقل.