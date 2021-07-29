«عُثر على جثة متعفنة».. تفريغ الكاميرات المحيطة بعقار مصر الجديدة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة يفرغون كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار بعد العثور على جثة رجل متعفنة داخل شقة.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وكان الأهالي عثروا على جثة رجل متعفنة داخل شقته بأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم كسر باب الشقة وعثر على جثة س ف، فى منتصف الخمسينيات من العمر وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة و سلامة جميع منافذ الشقة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.