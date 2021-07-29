الخميس 29 يوليو 2021
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عالم

الخارجية السودانية: مباحثات وزيرة الخارجية فى البحرين عبرت عن قوة العلاقات

مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي

أكدت وزارة الخارجية السودانية: أن مباحثات وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي في البحرين عبرت عن عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

ونوهت وزارة الخارجية السودانية- في بيان صحفي: بالاستجابة السريعة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، بإرسال طائرة خاصة لنقل معدات طبية متمثلة في أجهزة توليد الأوكسجين للقطاع الطبي بالسودان.

ووصلت وزيرة خارجية السودان اليوم الخميس إلى الخرطوم، بعدما اختتمت زيارة ناجحة إلى مملكة البحرين، التقت خلالها مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، وزير الخارجية عبداللطيف الزياني وعدد من المسئولين بالبحرين.

وأعربت وزيرة الخارجية، عن شكرها للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، فضلا عن المعدات الطبية التي أهدتها البحرين إلى السودان، كما قدمت شكرها إلى وزارة الخارجية البحرينية التي قامت بتنظيم هذه الزيارة المثمرة.

الجدير بالذكر، أن عادت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إلى السودان بعد أن اختتمت زيارة ناجحة إلى مملكة البحرين، التقت خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سمو الشيخ سلمان بن حمد، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيسة مجلس النواب، وعددًا من المسئولين بالبحرين، وقد عبّرت المباحثات الثنائية عن عمق الوشائج وقوة العلاقات بين البلدين، وهذا ما تؤكده الاستجابة السريعة لجلالة الملك وولي عهده بإرسال طائرة، خاصة لنقل المعدات الطبية المتمثلة في أجهزة صنع الأكسجين للقطاع الطبي بالسودان. 

وقد كان في استقبالها بمطار الخرطوم كلا من السفير نادر يوسف الطيب، مدير المكتب التنفيذي، والسفير المنصور إبراهيم بولاد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الخارجية.

وكان في وداعها بمطار المنامة الدولي وزير الخارجية البحريني معالي الدكتور عبداللطيف الزياني، وأعضاء بعثة السودان وبعض أبناء الجالية السودانية.

وأعربت الوزيرة عن شكرها لجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة وولي عهده سمو الشيخ سلمان بن حمد رئيس مجلس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة المعدات الطبية التي أهدتها البحرين إلى السودان، كما قدمت شكرها إلى وزارة الخارجية البحرينية التي قامت بتنظيم هذه الزيارة المثمرة بكل المقاييس.

وزارة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي البحرين الأوكسجين السودان

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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