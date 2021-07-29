الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مُفعل.. رابط تحويل المدارس بالقاهرة 2021 إلكترونيا

مدارس القاهرة 2021
مدارس القاهرة 2021

رابط تحويل المدارس بالقاهرة 2021 إلكترونيا من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل، والتي تحصد نسب مشاهدة عالية منذ أن أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أول شهر يوليو الجاري لرغبة أولياء الأمور في إجراء عملية تحويل قيد أبنائهم إلكترونيا من مدرسة إلى آخرى.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية التحويل وخطواته. 

رابط تحويل المدارس بالقاهرة 2021 إلكترونيا

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله إجراء عملية تحويل قيد الراغبين في نقل أوراق أبنائهم من مدرسة إلى أخرى إلكترونيا بجميع محافظات الجمهورية سواء من التعليم الخاص إلى التعليم التجريبي أو من التعليم التجريبي إلى التعليم الحكومي في نفس المحافظة أو من مدارس تجريبي إلى تجريبي أو من حكومى إلى حكومي في محافظة آخرى وذلك ضمن الخطة الإلكترونية التي تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ظل جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.

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خطوات التحويل الإلكتروني بين مدارس القاهرة 

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى إلكترونيا عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة التحويل من مدرسة لأخرى.
  • اختيار المحافظة  التي بها المدرسة المقيد بها الطالب ومحافظة التحويل.
  • تحديد نوع التعليم المقيد به الطالب ونوع التعليم المراد التحويل إليه.
  • كتابة بيانات الطالب المراد تحويله.
  • كتابة أسباب النقل سواء من مدرسة إلى أخرى أو من نظام تعليمي إلى آخر.
  • كتابة بيانات ولي الأمر.
  • تحميل كافة أوراق الطالب.
  • الضغط على زر الحفظ.

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رابط التحويل من مدرسة إلى مدرسة إلكترونيا

 

موعد الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس 

يمكن استخدام رابط تحويل المدارس بالقاهرة 2021 إلكترونيا عقب إعلان النتيجة رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك للتأكد من تحويل قيد الطالب من مدرسة إلى المدرسة المطلوب تسجيل قيده بها إذا توافرت في الطالب كافة الشروط المطلوبة لتسجيل القيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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