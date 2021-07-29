الخميس 29 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قناة بين سبورت إكسترا bein sport xtra 2 المفتوحة

تردد قناة bein sport
تردد قناة bein sport xtra 2

تشهد الأيام الحالية أحداث رياضية متعددة تأتى على رأسها أولمبياد طوكيو، والتى يتابعها ملايين المواطنين فى كافة أنحاء العالم ومنها مصر، وذلك لمتابعة كافة منافسات الفرق الرياضية المختلفة وخاصة مباريات كرة القدم التى تحظى باهتمام ومتابعة عالية.

ويبحث عشاق الرياضة خاصة كرة القدم عن ترددات القنوات الفضائية الرياضية ومنها تردد قناة bein sport xtra 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، والتى يتم من خلالها متابعة الفريق المصري لكرة القدم.

تردد قناة bein sport xtra 2 المفتوحة

وبحث المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن تردد قناة bein sport xtra 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك لمتابعة مباريات الفريق المصري لكرة القدم وذلك بعد فوزه فى المباراة الأخيرة أمام أستراليا مما أدى إلى تأهله لتوفير متعة مشاهدة مجانية لعشاق كرة القدم فى مصر والدول العربية المختلفة لكافة مباريات الأولمبياد والتى يتم بثها حصريا على قنوات bein سبورت.

  • الاسم: قناة bein sport xtra 2 المفتوحة
  • التردد:12604
  • معدل استقطاب: أفقى.
  • معدل ترميز: 27500
  • معدل تصحيح خطأ: 2/3
  • القمر الصناعي: نايل سات.
txt

نزل الآن تردد قناة بين سبورت xtra 1 لمشاهدة أولمبياد طوكيو 2020

txt

تردد قناة بي ان سبورتس اكسترا المفتوحة لمتابعة أولمبياد طوكيو 2020

txt

تردد قناة بي إن سبورت 4 على نايل سات 2021

txt

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4| مشاهدة مباراة الأهلي غدًا

 

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2 المفتوحة

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت نقل فعاليات أولمبياد طوكيو على قناة مفتوحة من بينها قناة بين سبورت إكسترا 2 المفتوحة؛ لتحقيق متعة المشاهدة لجميع المشجعين والمشاهدين بأنحاء العالم، وخاصة فى مصر والتى تمثلها بعثة كبيرة في الأولمبياد تصل إلى 133 رياضيا فى مختلف الألعاب ومنها بالطبع كرة القدم التى تحظى بنسب مشاهدة عالية. 

زادت معدلات البحث عن تردد قناه bein sport xtra 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة فعاليات أولمبياد طوكيو باليابان بمشاركة 206 دول من مختلف أنحاء العالم ومنها مصر التى يتابع الملايين بها مباريات فريق كرة القدم الذى يقدم نتائج جيدة منها الفوز على استراليا بهدفين نظيفين. 

bein sport تردد قناة bein sport bein ترددات القنوات تردد قناه bein sport xtra 2 المفتوحة bein sport xtra 2 قناه bein sport xtra 2 تردد قناة bein sport xtra 2

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

«الصحة» تبدأ إدراج مراكز السفر بالموقع الإلكترونى للحصول على لقاح كورونا

مصدر بـ«الصحة»: بدء تطعيم الراغبين فى السفر ضد كورونا خلال أيام

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل التحفظ على سيارة حمو بيكا بـ«مرور الإسكندرية»

«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة رطب.. والقاهرة 38 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

هل من فرصة ثانية يا معالي الوزير؟

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

لواء. محسن الفحام

إخوان تونس.. لصوص يحتمون بالنصوص

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا الفن (الفوتوغرافيا والمدرسة التأثيرية)

محمد فوزي

حركة النهضة وقرارات الرئيس قيس سعيد

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

قطر تحذر من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل تمنع دخول المركبات الجديدة وقطع غيارها منذ العدوان الأخير

إسرائيل تعيد العمل بـ"الشارة الخضراء" للحد من إصابات كورونا