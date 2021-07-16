الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4| مشاهدة مباراة الأهلي غدًا

مباراة الأهلي
مباراة الأهلي

يتصدر تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4  محرك البحث العالمي جوجل حيث حصد نسب مشاهدة عالية قبيل ساعات فقط من مباراة الأهلي و نادي كايزر تشيفز في مباراة نهائي دوري الأبطال الإفريقي لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير تردد القناة و موعد إقامة المباراة و تشكيل فريق الأهلي.


تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4 مشاهدة مباراة الأهلي

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم على تردد قناة beIN Sports HD 4 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات للاستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي المصري والنادي الجنوب إفريقي كايزر تشيفز  في نهائي دوري الأبطال الإفريقي حيث يمكن ضبطها على التردد 11054 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3 وذلك لمتابعة المباراة بجودة عالية HD للصوت والصورة دون تشويش حيث يحكم المباراة الحكم الدولي باسيفيك ندابيها وينامينا ويعاونه إلفيس جودي ونوبوي نجويجو من دولة الكاميرون بالإضافة إلى زكريا برينسي كمساعد لحكم الفيديو.

 

موعد مباراة الأهلي و كايزر تشيفز

تقام مباراة الأهلي المصري والنادي الجنوب إفريقي كايزر تشفيز في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء غدا السبت 17 يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين على ملعب استاد الأمير محمد الخامس بدولة المغرب حيث تقام المباراة بدون جمهور فيما يتعلق على المباراة أحمد فؤاد على أن يتولى وائل جمعة وحاتم الطرابلسي وعزيز بينيج الاستوديو التحليلي للمباراة قبل وبعد وبين الشوطين.

 

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تشكيل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

ويمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 4 لمشاهدة مباراة الأهلي التي تقام غدا السبت 17 يوليو في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تم تشكيل الفريق من محمد الشناوي حارس المرمى و بدر باتون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق دفاع وعمرو السولية وأليو ديانجو وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط و محمد شريف في الهجوم .

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