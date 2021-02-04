تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية 2021

تصدر تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية 2021، محركات البحث خلال الساعات الحالية، من جانب مشجعي ومحبي وعشاق الساحرة المستديرة، فقد يبحث عنها المواطنين لمتابعة المباريات التي تبثها حصري في بطولة كأس العالم للأندية، بعد إعلان إدارة شبكة قنوات "بي إن سبورت" المتخصصة في الرياضة بأنها سوف تقوم ببث مباراة الأهلى والدحيل القطري، مساء اليوم الخميس الموافق 4 فبراير، على قناة "بي إن سبورت إتش دي" beIN Sports HD المفتوحة المجانية من خلال أربعة أقمار صناعية من بينها القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي والدحيل فى كأس العالم للأندية 2021

يمكن للمشاهدين متابعي ومحبى الساحرة المستديرة مشاهدة ورؤية مباراة الأهلى والدحيل في كأس العالم للأندية، مجانا، مساء اليوم الخميس، من خلال التردد الآتي: على النايل سات: 11054، ومعدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، بينما معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ترددات قناة بي سبورت إتش دي لبث مباراة الأهلى والدحيل

وأما فيما يخص ترددات قناة "بي إن سبورت إتش دي" beIN Sports HD المفتوحة المجانية، فقد أتاحت الشركة استقبال القناة على ثلاثة أقمار صناعية مختلفة أخرى، وهم: قمر أتلانتيك بيرد "2 Atlantic Bird 2" من خلال التردد التالي: 11054، وأما القمر الصناعي، أسترا آيه 3 "Astra 3A، يستطيع المشاهد رؤية المباراة عليه من خلال التردد الآتي: 11565، والقمر عرب سات على تردد 11566.





مواعيد عد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

ولمن يرغب من الجمهور في معرفة موعد مباراة الأهلة والدحيل في نهائي كاس العالم للأندية لعام 2021، حيث من المقرر أن تذاع في تمام الساعة السابعة والنصف، وفقا لتوقيت مصر، على قناة "بي إن سبورت" HD المفتوحة، مساء اليوم الخميس.





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