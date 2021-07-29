تراجع الأعمال الأجنبية امام المصرية و«Snake Eyes» وحيدا في المواجهة

تراجعت إيرادات الأفلام الأجنبية الجديدة في مصر في شباك التذاكر، أمام الأفلام المصرية الجديدة في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت الشركات الموزعة على عدم طرح أفلام أجنبية جديدة والاكتفاء بالأعمال القديمة باستثناء فيلم واحد هو فيلم "Snake Eyes".

واستطاع الفيلم خلال أسبوعه الأول في مصر تحقيق إيرادات كلية قدرت بقيمة 810 آلاف جنيه، في حين حققت الأفلام المصرية التي حققت ملايين الجنيهات خلال الأسبوع نفسه.

- أحداث الفيلم

فيلم "Snake Eyes" يتناول واحد من أبطال عالم “جي. آي. جو”، وهو "سنيك أيز" والذي يركز العمل على بدايته وقصته، منذ دخولة عشيرة أراشيكاجي بحثًا عن الطعام، إلى تدريبه ليصبح رجلًا ذو قدرات خاصة.

الفيلم الجديد من بطولة عدد من النجوم العالميين على رأسهم " هنري جولدينج، وأندرو كوجي، وسمارة ويفنج، وأورسولا كوربير،و وستيفن ألريك، وهاروكا أبي، والفيلم من إخراج روبرت شوينتكي.

و، وتم تأجيل Snake Eyes لمدة عام كامل حتى طرح الأسبوع الماضي، وكان مقررا أن يعرض الفيلم في دور العرض وفقا للخطة القديمة في 23 أكتوبر 2020، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وينافس الفيلم عدد من الأفلام المصرية أهمهم فيلم العارف من بطولة الفنان أحمد عز ومحمود حميدة، الذي حصل على إيرادات عالية وصلت إلى 35 مليون جنيه ، وكذلك فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين الذي وصل إلى 30 مليون جنيه، وكذلك فيلم مش أنا بطولة الفنان تامرحسني الذي اقترب من 39 مليون جنيه .