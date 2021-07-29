المترو: خفض سرعة القطارات اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك خفض لسرعة القطارات فى المحطات السطحية بالخطين الأول والثاني للمترو، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس.

وأوضحت المصادر، أن خفض سرعة القطارات سيكون من ٦٠ كم فى الساعة الواحدة وذلك حتى لا يتسبباحتكاك القضبان مع ارتفاع درجات الحرارة فى وجود مشكلة فنية داخل القطارات اثناء مسيرها.





وأشارت المصادر إلى أن خفض سرعة القطارات لن يؤثر بشكل سلبي على التقاطر بين القطارات ولن يؤثر بشكل سلبي على التكدس داخل القطارات وذلك نظرا لزيادة عدد القطارات خلال فترة الذروة.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع عقد الرعاية الرسمي للدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات "TransMEA2021"، الذي تنظمه الوزارة وشركة "تريد فيرز لنترناشونال" للعام الرابع على التوالى في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بين شركتي "أوراسكوم" و"تريد فيرز إنترناشونال" المنظمة للحدث.

ووقع العقد كل من المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم كونستراكشون"، وأسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشونال".

ووجه وزير النقل، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بقطاعات الوزارة التي تخدم شعب مصر العظيم، وكذلك على تصديقه على المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في قطاع النقل والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا القطاع الحيوي الهام.

وأضاف، أن الرئيس قد خطط لقطاع النقل وأعطى له كافة الإمكانات لتصل نسبة المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع إلى 20% من الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة، مشيرا إلي حرص الرئيس والحكومة على الاستثمار الأمثل لأموال الشعب في تنفيذ مشروعات غير مسبوقة وعملاقة وضخمة في هذا القطاع تواكب المستوى العالمي.

وتطرق الوزير إلى ما يتم تنفيذه من إزالة للتعديات على حرم السكة الحديد في عدد من المناطق مثل التعديات الموجودة على خط خط "محرم بك/ القباري/ الحمام / مطروح"، مشيرا إلى توجيهات الرئيس بعدم الإضرار بأي مواطن وتعويضه التعويض المناسب وفقا للأطر القانونية الخاصة بهذه الحالات، لافتا إلى أن ما يتم حاليا هو إزالة التواجدات الهشة البسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، مضيفا أن الدولة مسؤولة على تعويض المواطنين مثلما يحدث في المنازل المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكداً أن على الجميع المحافظة على أراضي الدولة، ولن يسمح بالتعدي عليها.

