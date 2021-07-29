بعد شائعات الانفصال.. فريق «واما» يعود بأغنية جديدة

عاد فريق واما الغنائي بعمل فني جديد مختلف، يتماشى مع الشكل العام للسوق الحالي معتمدًا على الغناء الممزوج ما بين الراب والمهرجانات لكن بطريقتهم الخاصة، وذلك من خلال أغنية حملت عنوان “نجمة معدية” تعاونوا خلالها مع عزيز الشافعي، الذي وضع الألحان والكلمات الخاصة بالأغنية، ليجدوا حالة من النجاح الشديدة من قبل متابعيهم.

يرجع تاريخ فرقة واما الغنائية إلى عام 2003 عندما قرر الرباعي محمد نور، وأحمد فهمي، ونادر حمدي وأحمد الشامي، تكوين فرقة تقدم أعمالًا رومانسية يتم بعد ذلك تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ليقدموا عددًا من الأغاني التي أحدثت حالة مميزة في ذلك التوقيت، إلى أن ذاع صيتهم بشكل كبير، و أصدروا ألبومهم الأول “يا ليل” عام 2003.

شائعات طاردت الفرقة

نجاح الفرقة الموسيقية أظهر حالة من الشائعات الطويلة التي تحدثت بعدها بسنوات إلى انفصالهم، ليكون كل واحد من أفراد واما شخصيته الخاصة و يتجه للغناء منفردًا، وهو ما جعلهم ينظمون مؤتمر صحفي عام 2010 ليتحدثوا فيه عن هذه الخطوة التي تحدثت عنها الصحافة وقتها دون الرجوع لأخذ رأيهم من الأساس باعتبار أنهم أصبحوا مطلوبين من قبل المنتجين بشأن الأعمال الغنائية هذه الفترة.

خرج الرباعي للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، حيث أكدوا خلال المؤتمر الصحفي أنهم لم ينفصلوا بشكل رسمي لكنهم حاولوا التعاون في أعمال أخرى بجانب أعمال الفرقة الأساسية، حيث شارك أحمد فهمي خلال هذه الفترة في بطولة 3 أفلام سينمائية، أما محمد نور فأصدر ألبومين أحدهما نجح وحقق مبيعات مرتفعة، أما نادر حمدي فقد وزع ألبوم كامل لعمرو دياب، واتجه أحمد الشامي للتمثيل مشاركًا في فيلم سينمائي “الأكاديمية” إضافة إلى مسرحية و ألبوم أيضا.

رحلة “واما” لم تقف عند حد شائعات والانفصال سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، فقد زادت شائعة الانفصال في عام 2016 مرة أخرى، ليخرج “فهمي” وينفي كل ما تردد من أخبار حول انفصال الفريق الغنائي، مؤكدًا أن هذه الفكرة غير واردة على الإطلاق بسبب الصداقة الكبيرة التي تجمعهم.

وفي عام 2020 عاد الفريق مرة أخرى ليتأكد كلام فهمي ويعودوا للعمل سويًا ويقدموا معًا ألبوم جديد حمل اسم “الصيف ابتدا” تعاونوا خلاله مع شركة نجوم ريكوردز، وذلك بعد فترة غياب دامت لأربع سنوات كاملة، وهو ما جعلهم يستكملون حالة لم الشمل مرة أخرى، وأخيرًا قدموا أغنيتهم الجديدة “نجمة معدية”.