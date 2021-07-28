«الصحة»: توفير فرصة تدريبية بالخارج لأوائل متدربي الزمالة المصرية

أعلنت اللجنة العليا للتخصصات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن توفير فرصة تدريبية بالخارج للخمسة الأوائل من متدربي الزمالة المصرية بالعام الدراسي النهائي لكل تخصص لمدة ٣ أشهر حسب تخصص المتدرب في أحد المراكز العالمية.

وأشارت إلى صرف مكافأة مالية لأوائل متدربي الزمالة المصرية بمختلف التخصصات الطبية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عقدت الشهر الماضى اجتماعًا مع الفرق الطبية وأطباء الزمالة المصرية المدربين والمتدربين، بالتخصصات الطبية المختلفة داخل مستشفيى حميات وصدر العباسية، لمتابعة البرامج التدريبية المقدمة للأطباء ضمن منظومة التعليم الطبي المهني، وذلك بحضور كل من الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة التقت الأطباء المتدربين بالزمالة بمستشفيي حميات وصدر العباسية، حيث تابعت الأنشطة التدريبية لهم والتي تشمل التدريبات العملية والمحاضرات النظرية بمختلف التخصصات الطبية، والتي تتم من خلال مُدربين على مستوى عال من الكفاءة وتحت إشراف مباشر من الاستشاريين بوزارة الصحة وأساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات الطبية، قائلة لهم: «أصبحتم علامة فارقة في تاريخ الطب بمصر».

وأضاف أن الوزيرة أشارت إلى زيادة المخصصات المالية لجميع البرامج التدريبية المقدمة للأطقم الطبية العاملين بالوزارة إلى 1.7 مليار جنيه سنويًا، بهدف الارتقاء بقدرات الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية بكل المستشفيات لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، وبما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع مجاهد أن الوزيرة لفتت إلى ما شهدته منظومة التعليم الطبي المهني في مصر من تطور خلال الـ3 سنوات الأخيرة، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية، موضحة الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير القدرات العلمية والعملية للأطقم الطبية من خلال تطوير نظام البرامج التدريبية والتكليف للأطباء المصريين على نظام الزمالة المصرية، كما تم إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية (LMS) لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العالمية، فضلاً عن التعاون مع الكلية الملكية البريطانية لاعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية في التخصصات المختلفة.

وقال إن الوزيرة أشارت إلى التعاقد مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب مدربي الزمالة على البرامج التدريبية ببرنامجي تدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية، بهدف تخريج قرابة 6800 طبيب خلال 4 سنوات بالبرنامجين.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت للأطباء أهمية الاستفادة من جميع البرامج التدريبية التي تتيحها الوزارة للفرق الطبية، بما ينعكس بالإيجاب على المستوى المهني لهم، كما ينعكس على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن التعليم الطبي هو أساس منظومة صحية آمنة.

وذكر «مجاهد» أن الوزيرة أضافت أنه جار التعاون مع الجامعة الأمريكية لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية المهارات اللغوية لـ100% من أطباء الزمالة، بما يتيح فتح آفاق جديدة لهم للحصول على الفرص التدريبية بكبرى المستشفيات والجامعات بالدول الأوروبية، كما أكدت إتاحة كافة الإمكانيات المادية اللازمة للأطباء الراغبين في الحصول على المنح المختلفة من الجهات الأجنبية لاكتساب الخبرات العلمية المختلفة.