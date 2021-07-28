تمديد العزل العام فى سيدني شهرًا مع تزايد إصابات كورونا

مددت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأربعاء، العزل العام المفروض بمدينة سيدني عاصمة الولاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا شهراً آخر بعدما أخفقت القيود المفروضة منذ أسابيع في احتواء تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى، وفقا لفرانس برس.

وكان من المقرر انتهاء إجراءات العزل العام يوم الجمعة، لكن رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان قالت للصحفيين في سيدني إنه جرى تمديد القيود حتى 28 من أغسطس.

وسجلت نيو ساوث ويلز 177 إصابة محلية جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 172 في اليوم السابق.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في دولة الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.