أيرلندا تتيح التطعيم ضد كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما

أيرلندا تتيح التطعيم ضد فيروس كورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما

يتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا قريبًا من تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في أيرلندا، بعد أن أوصت السلطات الصحية في البلاد الحكومة باتخاذ هذا الإجراء.

وقال وزير الخارجية سيمون كوفني لمحطة "آر تي إي"، إنه تم تبني الاقتراح، مما يعني أن 250 ألف شاب سيتمكنون قريبًا من تلقي التطعيم في الأسابيع المقبلة.

وستحصل هذه الفئة العمرية من الأشخاص على لقاح يعتمد على تقنية "إم آر إن إيه"، وهو ما يعني إما لقاح مودرنا أو فايزر/بيونتيك، وكلاهما يتطلب جرعتين تفصل بينهما حوالي أربعة أسابيع لتوفير الحماية الكاملة.

ويعني القيام بذلك أنه سيتم تطعيم معظم الأطفال قبل بدء العام الدراسي المقبل، إلا أنه سيتعين على الحكومة، قبل أن تبدأ المرحلة الجديدة من حملة التطعيم، تحديث الخدمات اللوجيستية، حيث سيتعين على أولياء الأمور تقديم تصريح، سواء من خلال التسجيل عبر الإنترنت أو في مراكز التطعيم.

وتم تطعيم حوالي نصف سكان أيرلندا البالغ عددهم 9ر4 مليون نسمة بشكل كامل بجرعتين.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.