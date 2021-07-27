مكارم الغامدي: «بوشكين وتولستوي» تأثرا بالأدب العربي

قالت الدكتورة مكارم الغامدي - أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد السابق لكلية الألسن: "إن التأثير المتبادل بين الأدبين الروسي والمصري موضوع مهم لأن العلاقة بين الثقافتين الروسية والعربية علاقة حوارية استندت بشكل كبير على الأخذ والعطاء بين الثقافتين، فإذا كان هناك تأثير للأدب الروسي على الأدب العربي في الفترة السوفيتية فهناك أيضا تأثير بشكل عام للأدب العربي على الروسي، التأثير امتد إلى الباليه والموسيقى وليس الأدب فقط.

وتأثير الأدب الروسي على الأدب العربي يمكن ملاحظته بشكل واضح في السينما مثل فيلم الإخوة الأعداء ونهر الحب مثلا .. وفي المسرح والأدب.

فعالية تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس

وأضافت الغامدي خلال فعالية "تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس" بالأعلى للثقافة: "أما بالنسبة للتأثير العربي في الأدب الروسي يمكن الإشارة لعدة أسماء مهمة جدا.. منهم بوشكين الذي يعتبر شمس الشعر الروسي والذي رغم مرور أكثر من ٢٠٠ عام لازال هو النبع الرئيسي في الشعر الروسي .. وتأثر بالأدب العربي والإسلامي.. منها تأثره بألف ليلة وليلة، واجتذبت أدباء الحركة الأدبية الروسية والأوروبية إلى جانب الكسندر بوشكين .

وتابعت: "حتى في الفترة الروسية وقت ازدهار الواقعية الاشتراكية اعيد ترجمتها من خلال دور نشر روسية، ومن الشخصيات التي أثارت الاهتمام والإعجاب في الأدب الروسي شخصية هارون الرشيدي .. منهم بوشكين الذي أثاره مسألة تخفي هارون الرشيد لمتابعة الرعية، ايضا قرأ بوشكين ترجمة القرآن الكريم .. وهناك ترجمات اسلامية أخرى منها سيرة الرسول التي انعكست في مجموعة قصائد روسية.

فعالية تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس

وأكملت: "وفي النهاية سنجد أن بوشكين ببعيد صياغة القرآن من خلال بعض آيات القرآن التي وجد فيها حكم ومعاني أخلاقية وهو نفسه أشار أن القرآن يحوي العديد من المعاني الجميلة مثل صلة الرحم التكافل الاجتماعي، بوشكين أيضا تأثر بالشعر العربي وقامت الصحافة الروسية بتقديم ترجمات للشعر العربي .. وسنجد لدى بوشكين قصائد تحاكي التيار العربي.

واستطردت: “بالنسبة لتولستوي فهو من أهم الأدب الذين اهتموا بالتراث والأدب العربي خاصة ألف وليلة، معظم الأدباء الروس اشتروا إلى تأثرهم في طفولتهم بألف ليلة وليلة”.

يذكر أن الندوة يشارك فيها كل من الدكتور ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي- المستعرب الروسي الأستاذ بأكاديمية العلوم الاجتماعية "عبر الفيديو"٬ الكاتب الروائي يوسف القعيد - - الدكتورة سارالي جينزبورج- المستشرقة والباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي "عبر الفيديو"- الدكتورة منى طلبة - أستاذ النقد الأدبى بكلية الآداب جامعة عين شمس.- الدكتور أندري بولونسكي- المؤرخ والشاعر والقاص الروسي - الدكتور أنور إبراهيم - أستاذ الأدب الروسي، ورئيس سلسلة آفاق عالمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة - الدكتور إيفور سيد - الكاتب والمترجم والعالم في الأنثروبولوجيا ومنسق البرامج الدولية بمعهد الترجمة بموسكو."عبر الفيديو"- الدكتور أوليف ميترو فاتوفيتش - المستشرق والمترجم رئيس اللجنة الخارجية لاتحاد كتاب روسيا "عبر الفيديو".

وتعقد الأمسية ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفالا باختيار عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي٬ وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية أمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.