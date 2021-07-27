الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكارم الغامدي: «بوشكين وتولستوي» تأثرا بالأدب العربي

فعالية تأثير الأدب
فعالية تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس

قالت الدكتورة مكارم الغامدي - أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد السابق لكلية الألسن: "إن التأثير المتبادل بين الأدبين الروسي والمصري موضوع مهم لأن العلاقة بين الثقافتين الروسية والعربية علاقة حوارية استندت بشكل كبير على الأخذ والعطاء بين الثقافتين، فإذا كان هناك تأثير للأدب الروسي على الأدب العربي في الفترة السوفيتية فهناك أيضا تأثير بشكل عام للأدب العربي على الروسي، التأثير امتد إلى الباليه والموسيقى وليس الأدب فقط.

وتأثير الأدب الروسي على الأدب العربي يمكن ملاحظته بشكل واضح في السينما مثل فيلم الإخوة الأعداء ونهر الحب مثلا .. وفي المسرح والأدب.

225520849_354475332852786_100148678363776489_n
فعالية تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس

وأضافت الغامدي خلال فعالية "تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس" بالأعلى للثقافة: "أما بالنسبة للتأثير العربي في الأدب الروسي يمكن الإشارة لعدة أسماء مهمة جدا.. منهم بوشكين الذي يعتبر شمس الشعر الروسي والذي رغم مرور أكثر من ٢٠٠ عام لازال هو النبع الرئيسي في الشعر الروسي .. وتأثر بالأدب العربي والإسلامي.. منها تأثره بألف ليلة وليلة، واجتذبت أدباء الحركة الأدبية الروسية والأوروبية إلى جانب الكسندر بوشكين .

وتابعت: "حتى في الفترة الروسية وقت ازدهار الواقعية الاشتراكية اعيد ترجمتها من خلال دور نشر روسية، ومن الشخصيات التي أثارت الاهتمام والإعجاب في الأدب الروسي شخصية هارون الرشيدي .. منهم بوشكين الذي أثاره مسألة تخفي هارون الرشيد لمتابعة الرعية، ايضا قرأ بوشكين ترجمة القرآن الكريم .. وهناك ترجمات اسلامية أخرى منها سيرة الرسول التي انعكست في مجموعة قصائد روسية.

221905294_1233109480483979_1059308181022398485_n
فعالية تأثير الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس

وأكملت: "وفي النهاية سنجد أن بوشكين ببعيد صياغة القرآن من خلال بعض آيات القرآن التي وجد فيها حكم ومعاني أخلاقية وهو نفسه أشار أن القرآن يحوي العديد من المعاني الجميلة مثل صلة الرحم التكافل الاجتماعي، بوشكين أيضا تأثر بالشعر العربي وقامت الصحافة الروسية بتقديم ترجمات للشعر العربي .. وسنجد لدى بوشكين قصائد تحاكي التيار العربي.

واستطردت: “بالنسبة لتولستوي فهو من أهم الأدب الذين اهتموا بالتراث والأدب العربي خاصة ألف وليلة، معظم الأدباء الروس اشتروا إلى تأثرهم في طفولتهم بألف ليلة وليلة”.

يذكر أن الندوة يشارك فيها كل من الدكتور ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي- المستعرب الروسي الأستاذ بأكاديمية العلوم الاجتماعية "عبر الفيديو"٬ الكاتب الروائي يوسف القعيد - - الدكتورة سارالي جينزبورج- المستشرقة والباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي "عبر الفيديو"- الدكتورة منى طلبة - أستاذ النقد الأدبى بكلية الآداب جامعة عين شمس.- الدكتور أندري بولونسكي- المؤرخ والشاعر والقاص الروسي - الدكتور أنور إبراهيم - أستاذ الأدب الروسي، ورئيس سلسلة آفاق عالمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة - الدكتور إيفور سيد - الكاتب والمترجم والعالم في الأنثروبولوجيا ومنسق البرامج الدولية بمعهد الترجمة بموسكو."عبر الفيديو"- الدكتور أوليف ميترو فاتوفيتش - المستشرق والمترجم رئيس اللجنة الخارجية لاتحاد كتاب روسيا "عبر الفيديو".

وتعقد الأمسية ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة احتفالا باختيار عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ عاما للتبادل الإنساني المصري الروسي٬ وتقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية أمانة المؤتمرات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مكارم الغامدي الأدب الروسي الأدب المصري تأثير الأدب الروسي علي المصري المجلس الأعلى للثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

حقيقة منح الموظفين إجازة رسمية الخميس المقبل

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

بوابة التعليم الفنى التجارى 2021.. متاح الان الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

منزلة الشاعر الجديد

ماجد حبته

قانون الرى الجديد

د. داليا مجدي عبدالغني

السيسى.. وعودة عصر الازدهار

علي سعدة

الإرهابية والإدارة الأمريكية.. وحقوق الإنسان

يسرى عبيد يكتب: تونس تنتفض ضد الإخوان.. النهاية تقترب

جلال حمام

الشعب التونسى يحطم قيده

القس. رفعت فكرى

كورونا والخرافات الدينية

د. القس صفوت البياضى

مخاطر التلوث البيئى.. ناقوس يرن

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«888 - أشباح».. لماذا أنشأت إسرائيل وحدة عسكرية سرية جديدة؟

تشديد إسرائيل حصار غزة يوقف 13 مشروعا للبنية التحتية

«الوطنى الفلسطيني»: ما يفعله الاحتلال بالقدس جرائم تستوجب العقاب