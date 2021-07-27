بفستان ناعم.. نور عمرو دياب تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها

خطفت البلوجر نور ابنة الفنان عمرو دياب وشيرين رضا إليها الأنظار فى أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات (انستجرام)، ما حازت على إعجاب الآلاف من المتابعين.

أحدث إطلالة لنور دياب

تألقت نور دياب بفستان حريري ناعم باللون الأزرق الفاتح، مزين بالورود الحمراء، ذو أكمام طويلة، كما أنه مزين بالأزرار الصغيرة بطول الفستان.

من الناحية الجمالية

لم تتكلف نور دياب في وضع الكثير من المكياج، فقط اكتفت بحمرة الشفاه الوردية الناعمة، كما وضعت كحل لإبراز العيون، ولتبدو أكثر طبيعية واشراقا.

تصفيفة الشعر

اختار نور تصفيفة الشعر البسيطة دون تكلف، حيث اعتمدت تسريحة الكعكة لتناسب إطلالتها.

«نور» على انستجرام

تشارك نور دياب أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، كـ "بلوجر" شهيرة على هذه المنصة، حيث يتابعها نحو نصف مليون مستخدم، وتشتهر بإرتداؤها إطلالات صيفية مبهجة، حيث تفضل الملابس الكاجول فى الكثير من الأحيان وتميل إلى الألوان الأبيض، الأزرق، الأحمر بدرجاته المتعددة.

مَن هى نور دياب؟

هى ابنة عمرو دياب الكبرى، وتقيم فى لندن حاليًا ودرست عدة تخصصات منها البيولوجي في الجامعات المصرية، إضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، إضافة إلى دراستها إدارة أعمال ولغة الإشارة، وحاليًا تعمل كمدونة موضة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وتحصد أزيائها الكثير من إعجاب المتابعين.