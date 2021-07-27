الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قريطم: رئيس «النواب» احتوى كل التيارات.. ويشكو من تقاعس الموظفين

علاء قريطم
علاء قريطم

تقدم النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لإدارته الحكيمة للجلسات، موضحًا أن رئيس البرلمان أعطى كل نائب حقه في الكلمة بجانب الاحتواء العام لجميع التيارات الموجودة داخل المجلس.

وأكد قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، أن البرلمان أعطى للنائب هيبة وكرامة، مقدما شكره لكل النواب وزعيم الأغلبية وحزب النور ونواب التنسيقية، مضيفا: «المجلس يضم معارضة حقيقة تليق بمكانة مصر».

وفيما يخص محافظة البحيرة، قدم النائب الشكر لكل من الوزير والمحافظ الذين قاموا بتلبية طلبات المواطنين، موضحا أن هناك مجموعة ليست بالقليلة تتقاعس عن العمل وتعطل مطالب الشعب، مطالبا بأن يكون هناك نظرة تجاه هؤلاء الموظفين الذين يعطلون مصالح الشعب.

وأعلن النائب، خلال كلمته بالجلسة، تقدمه بشكوى إلى رئيس البرلمان ضد هؤلاء الذين يتقاعسون عن تلبية مطالب المواطنين، مضيفا: “فليعلم الجميع من المجالس والوحدات القروية أن النائب له كل التقدير والاحترام لأنه ممثل عن الشعب وجميع طلباته من أجل المواطن”.

وشدد النائب، أن النواب يخلعون عباءة مصالحهم الشخصية من أجل طلبات المواطنين، قائلا: “أقسمت منذ دخول البرلمان أن أعمل من أجل المصلحة العامة وليس عندي توجهات شخصية، دوري أوصل رسالة البسطاء وشعب البحيرة وهذا ما يمليه عليا ضميري”. 

كما قدم قريطم الشكر إلى للرئيس على مباردة "حياة كريمة" قائلا: “كل الشكر للرئيس السيسي وكل القائمين على تلك المبادرة، طالبا بنظرة من حياة كريمة لبعض القرى في البحيرة”.

النائب علاء قريطم مجلس النواب البرلمان فض دور الانعقاد الأول الفصل التشريعي الثاني

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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