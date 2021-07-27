الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. محاضرة لمحامى الجيزة والقليوبية عن «أحكام الشيك»

نقابة المحامين
نقابة المحامين

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

يلقى المحاضرة محمد علي، المحامي بالنقض، ومدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، ومدرس القانون التجاري بالمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، حيث قدم المحاضر جولة قانونية في التعريف بالشيك وتطبيقاته على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.

القاهرة الجديدة نقيب المحامين اتحاد عمال مصر البنك الأهلي حسام الجندى محامي بالنقض رجائي عطية

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