35.3 % زيادة فى صادرات الأثاث.. و«الملابس» ترتفع لـ 596.2 مليون دولار

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من ملابس جاهزة إلى حدود 596.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 432.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 164 مليون دولار بنسبة.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من سجاد وكليم إلى حدود 145.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 94.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.5 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات مصر من الأثاث بنسبة 35.3%، لتسجل 78.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.4 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع صادرات مصر من أقمشة قطنية إلى حدود 45.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 41.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار.

كانت صادرات مصر من السلع تامة الصنع قد سجلت ارتفاعًا إلى حدود5.632 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.275 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار خلال عام.

يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري لـ 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجة بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).