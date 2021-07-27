الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

35.3 % زيادة فى صادرات الأثاث.. و«الملابس» ترتفع لـ 596.2 مليون دولار

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من ملابس جاهزة إلى حدود 596.2 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 432.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 164 مليون دولار بنسبة.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من سجاد وكليم إلى حدود 145.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 94.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 50.5 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات مصر من الأثاث بنسبة 35.3%، لتسجل 78.1 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 57.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.4 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع صادرات مصر من أقمشة قطنية إلى حدود 45.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 41.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3.6 مليون دولار.

كانت صادرات مصر من السلع تامة الصنع قد سجلت ارتفاعًا إلى حدود5.632 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.275 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار خلال عام.

يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري لـ 3.1 مليار دولار خلال شهر  أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة  47.4٪ حيـث بلغـت 2.84  مليار دولار خـلال شهر أبريل  2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجة  بنسبة 60.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0٪).

وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها:  (سيارات ركوب بنسبة 58.9 ٪ ، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2 %).

الاحصاء صادرات ملابس جاهزة أثاث مصر واردات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

اعرف طرق معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بالاسم ورقم الجلوس الصف الثالث

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي