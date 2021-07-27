اعترافات فتاة تعدى والدها عليها جنسيا: «قالي لما تولدي هنرميه في الشارع»

تسلمت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث الجنائية في اتهام أب بالاعتداء على ابنته القاصر وتسببه في حملها، وكشفت التحريات صحة الواقعة وتعدي الأب على المجني عليها.

واستمعت النيابة لشهادة الأطباء الذين قاموا بإجراء عملية الولادة للمجني عليها، وكشفوا أنهم استقبلوا الفتاة ولم يتجاوز عمرها 14 عاماً وكان معها والدها وكانت في حالة إجهاد وتعاني من آلام المخاض والوضع.

وعند الاستفسار عن والد الطفل أو قسيمة الزواج رد والدها بأنه زوّجها بورقة تسنين كونها صغيرة قائلاً: "بنجوز بناتنا صغيرين".

أقوال المجني عليها

واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة وتعيش مع والدها، وقالت إن والدها اعتدى عليها جنسياً قبل عام.

وأضافت المجني عليها: "كان يدخل عليا وهو شارب مخدرات وينام جنبي وأنا حاولت امنعه كتير لكن كان أقوى مني، ولما عرفت إني حامل قلتله وحاولت اسقط الجنين لكن معرفتش، وأبويا قالي لما تولدي هنرمي الولد في الشارع ومحدش يعرف حاجة".

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عقب إخطار من المستشفى العام بالمرج، يفيد بوصول "م. م."، لوضع مولودها داخل المستشفى، وبالاستفسار عن والد الأب اتهمت والدها باغتصابها وحملها منه سفاحًا، وأفادت الفتاة في التحقيقات بأن والدها عاشرها عدة مرات واكتشفت أنها حامل، حاول الأب إجهاض الفتاة إلا أنهما فشلا، حتى وصلت لوضع الطفل داخل المستشفى.

القبض على الأب المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وخلال التحقيقات أقر الأب المتهم بالواقعة وقال إنها كانت ساعة شيطان.

وقررت نيابة المرج الجزئية تحت إشراف أحمد حنفي المحامي العام الأول، أمس، حبس الأب المتهم باغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، و عرض الفتاة على الطب الشرعي، لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعائها بأن سفاحها من والدها.