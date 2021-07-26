عبير موسي: نحن في صف الشعب لإنقاذ تونس من منظومة الدمار

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتفعيل الفصل 80 من الدستور بالطريقة التي رآها صالحة.

وقالت موسي في فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك: " نحن في صف الشعب التونسي في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار".

وأضافت: "نتمنى أن يكون الإصلاح جذرياً، ونتمنى أن يكون لما حصل نتيجة لما يبحث عنه الشعب التونسي".

وتابعت: "لا يمكن أن نكون إلا في صف الشعب التونسي، في سبيل إنقاذ تونس من منظومة الدمار".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء الأحد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأقال اليوم الرئيس سعيد وزيري العدل والدفاع.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد فرض حظر تجول في البلاد بدءا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، اليوم الإثنين حتى يوم 27 أغسطس المقبل.

ويمنع القرار تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.

كما يمنع القرار كل تجمع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.

ويأتي القرار ضمن عدة تدابير أخرى اتخذها الرئيس سعيد غداة إعلانه توليه السلطة التنفيذية وإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، من بينها أيضا تعطيل العمل في الإدارة والمؤسسات العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفى السياق، أكدت السعودية اليوم الإثنين، حرصها على استقرار وازدهار تونس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره التونسي عثمان الجرندي، بحثا خلاله العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أطلع الجرندي وزير الخارجية السعودي على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.

وأكد الوزير فرحان خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.