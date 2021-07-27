الثلاثاء 27 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى ذكرى وفاته.. محطات فى حياة المخرج السينمائى محمد خان

محمد خان
محمد خان

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج محمد خان الذي رحل عن عالمنا في مثل ذلك اليوم، تاركًا خلفه مسيرة كبيرة من الأعمال الفنية المهمة والتي تركت بصمة في تاريخ السينما المصرية.

“الدستور” ترصد في السطور التالية أبرز المحطات فى حياة المخرج الكبير.

الأب بكستانى والأم مصرية

ولد خان لأب باكستناى وأم مصرية وترك مصر من اجل دراسة اسينما فى بريطانيا وكان ذلك فى نهاية الخمسينات وفى 1963 عاد إلى مصر  وكانت السينما المصرية بدأت فى التراجع بسبب الحرب مع العدو الصهيونى، لذا قرر السفر إلى لبنان والتى كانت ملجأ لكثير من الفنانين العرب.

العودة مع "ضربة شمس"

فى 1977 بعدما بدأ الاستقرار يعود تدريجيا لمصر، عاد خان إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي داخل مصر بفيلم “ضربة شمس”.

"أفلام الصحبة"

 قدم خان نحو 26 فيلمًا سينمائيًا منهم الحريف وموعد على العشاء ومستر كارتيه وكون مع المخرج الكبير عاطف الطيب شركة إنتاج هى "أفلام الصُحبة" وشاركهم فى الشركة بشير الديك، سعيد شيمي، نادية شكري، خيري بشارة، وداود عبد السيد.

كان الهدف من إنشاء هذه الجماعة إنتاج أفلام ذات مُستوى جيد وجديد، والفيلم الوحيد الذي قامت الجماعة بإنتاجه هو “الحريف”، وحسب استفتاء النقاد 1996، جرى اختيار 4 أفلام للمخرج محمد خان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، هي “خرج ولم يعد”، "أحلام هند وكاميليا"، "سوبر ماركت"، و"زوجة رجل مهم".

جنسية مصرية فى سن الـ72

حاول طوال عمره الحصول علي الجنسية المصرية بعد أن ظل سنين طويلة يعيش بجنسية والده الباكستانية، حتى حصل على الجنسية المصرية عام 2014، بعد بلوغه عمر الـ72 عامًا.

"عمرى ما كنت خواجة"

تحدث محمد خان عن كواليس حصوله على الجنسية المصرية والمعاناة التي مر بها حتى يحظى بها، خلال لقائه مع برنامج “معكم” منى الشاذلي، وقال: “أبويا رباني على إن مصر دي بلدي ولازم أكون جزء منها، وأنا عمري ما كنت خواجة”.

أشار إلى أنه كثيرًا ما حاول الحصول على الجنسية، لكن دائما كانت طلباته تأتي بالرفض: “كنت مُصر إن الجنسية تيجي لحد باب البيت، بعد ما عملت عدة محاولات وقلت مش هطلبها، وشكرًا للمستشار عدلي منصور”، مضيفًا: “أحمل شهادة ميلاد مصرية، لكني رفضت الحصول على الجنسية المصرية بطرق غير قانونية”.

افلام محمد خان محمد خان عاطف الطيب افلام الصحبة الجنسية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي