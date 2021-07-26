الرئيس التونسي يوقف العمل بمؤسسات الدولة لمدة يومين

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من غد الثلاثاء مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان مساء اليوم، أن هذا الأمر الرئاسي يُتيح لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.

ويُلزم القرار بحسب رئاسة الجمهورية الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أنه يُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.

منع سفر كبار المسئولين

وأفادت مصادر تونسية بصدور قرار رئاسي بمنع سفر رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى خارج البلاد.

وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية أن قرار منع السفر في تونس شمل رؤساء الأندية ورجال الأعمال، كما تم منع سفر كل الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسئولين.

وكانت الأمم المتحدة دعت كل الأطراف في تونس إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف، مشيرة إلى أنها تراقب تطورات تونس عن قرب، داعية التونسيين إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء وحل الخلافات بالحوار.

الجامعة العربية تدعم الشعب التونسي

أجرى وزير الخارجية التونسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وناقش الطرفان خلال الاتصال التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد، وفقًا لبيان للخارجية التونسية.

من جانبها، قالت جامعة الدول العربية: بحثنا مع وزير خارجية تونس التطورات التي أفضت إلى القرارات الرئاسية.

وتابعت الجامعة، فى بيان لها: "ندعم تطلعات الشعب التونسي ونأمل بتجاوز البلاد المرحلة الصعبة سريعًا".